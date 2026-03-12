Sereine Berlottier, Ce qui passe, passe : voix de Georges Perec

Comment la voix d’un auteur, quand nous la découvrons dans les émissions, les entretiens, les créations radiophoniques, nous touche-t-elle? Peut-on réellement comprendre quelque chose d’une œuvre, de ses mystères, quand le corps d’un écrivain s’adresse à nous? À l’écoute de la voix de Georges Perec, collectant des fragments sonores, Sereine Berlottier engage une méditation personnelle en compagnie de celui qui a, un jour, affirmé à la radio que son ambition d’écrivain était de « remplir un tiroir de la Bibliothèque nationale ».

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Née en 1971, Sereine Berlottier est autrice de romans, récits et poésie. Elle a publié aux éditions Locus Solus, Les Inaperçus, LansKine et Nous. Elle est membre du comité de rédaction du collectif remue.net. Elle est également conservatrice de bibliothèque à la BnF. Elle a reçu le prix Roger-Kowalski 2024 pour son essai Avec Kafka, cœur intranquille, aux éditions Nous (2023).