Digital Philology Workshop: Methods, Tools, and Infrastructures (Pise, Italie)

QUELS OUTILS ET QUELLES MÉTHODES NOUVELLES POUR ÉTUDIER, ÉDITER ET INTERPRÉTER LES TEXTES À L’ÈRE NUMÉRIQUE ?

Organisée par la communauté de philologie numérique d’EELISA, cette école d’été de cinq jours (29/06/2026 - 03/07/2026) propose aux étudiants de master, doctorants et jeunes chercheurs une immersion dans les développements récents de la philologie numérique, à travers un programme associant conférences, ateliers pratiques et temps d’échange.

Les participants auront l’occasion de découvrir et de mettre à l’épreuve des outils numériques, récemment développés ou encore en cours d’élaboration, au sein de trois équipes de recherche internationales : la Scuola Normale Superiore de Pise, l’École nationale des Chartes à Paris et la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ces séances pratiques seront accompagnées d’une réflexion sur les orientations scientifiques qui sous-tendent ces projets, ainsi que sur les transformations de la recherche philologique à l’ère de l’intelligence artificielle. Le programme comprend également une visite guidée de la Biblioteca Medicea Laurenziana à Florence, avec la présentation d’une sélection de manuscrits remarquables issus de ses collections.

L’école d’été a pour objectif de fournir une formation solide aux outils actuellement mobilisés en philologie numérique, tout en ouvrant des perspectives sur des protocoles émergents, au-delà de l’état de l’art. Une attention particulière sera portée aux approches qui articulent les potentialités computationnelles de l’IA avec les exigences de l’analyse qualitative propre aux méthodes philologiques, dans un cadre de recherche ouvert, collaboratif et conforme aux principes FAIR. Si l’accent est mis sur les textes médiévaux, les cadres théoriques et les méthodes présentés pourront être transposés à un large éventail de traditions textuelles.

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Programme

Les séances se tiendront chaque jour de 9h à 18h. Les langues de travail seront l’anglais, l’italien et le français.

Le programme détaillé est disponible ici : [lien].

Les ateliers pourront porter soit sur des textes proposés par les intervenants (en italien et en français médiévaux), soit sur des textes choisis par les participants. Les personnes souhaitant travailler sur leurs propres corpus sont invitées à préparer en amont la transcription de quelques pages d’un manuscrit, accompagnée d’un dossier de variantes. Il est demandé à chacun de se munir de son ordinateur portable.

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Prise en charge

Les frais de déplacement (aller-retour vers Pise), l’hébergement ainsi que les déjeuners seront pris en charge pour les participants affiliés à un établissement partenaire du réseau EELISA.

Pour les participants extérieurs au réseau EELISA (merci de vérifier l’appartenance de votre établissement via le lien suivant : [lien]), l’inscription est gratuite ; en revanche, les frais de déplacement et d’hébergement restent à leur charge.

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Candidature

Les candidatures peuvent être déposées directement sur le portail EELISA Digital Campus



Pour toute information complémentaire : stefano.benenati@sns.it