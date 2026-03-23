Übersetzen, verlegen, lizenzieren. Der Transfer von Texten im Post-Exil, 1945–1960 (Lausanne)

Dans le cadre du projet de recherche subventionné par le FNS, la DFG et le FWF Translation im Post-Exil. Personen, Texte, Verflechtungen 1945–1960 aura lieu à l’Université de Lausanne, du 27 au 29 août 2026, le colloque international Übersetzen, verlegen, lizenzieren. Der Transfer von Texten im Post-Exil (1945–1960).

Le colloque vise à mettre en lumière les différentes variantes et les conditions politiques, économiques et sociales du transfert des textes dans le cadre du post-exil. Les études de cas, tout comme les réflexions théoriques sur le post-exil et du transfert interlingual, transnational et transculturel de textes sont les bienvenues. Les présentations dureront au maximum 30 minutes.

Les propositions d'abstract accompagné d'une petite bio-bibliographie peuvent être envoyées à l'adresse suivante jusqu'au 27 avril 2026 : pino.dietiker@unil.ch.

Pour plus d'informations, consultez le pdf informatif sous : https://www.unil.ch/news/1772553389278