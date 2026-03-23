Récits de l’indice : inférences, traces, interprétation (revue Gentes)

APPEL À CONTRIBUTIONS – GENTES, Vol. XIII, n° 13/2026

Date limite pour l’envoi des résumés : 15 avril 2026

Notification d’acceptation : 20 avril 2026

Date limite pour l’envoi des articles : 30 septembre 2026

Institution : Université pour Étrangers de Pérouse

Contact : gentes@unistrapg.it

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Récits de l’indice : inférences, traces, interprétation

Au-delà de la commémoration : cinquante ans après la disparition d’Agatha Christie, Gentes propose un numéro thématique consacré au rapport entre le roman policier classique et les formes de l’indice, en mettant l’accent sur ses implications narratives, épistémologiques et culturelles.

Plutôt que de reconduire Christie aux limites d’une catégorie générique, ce numéro envisage son oeuvre comme un terrain privilégié pour interroger les modalités selon lesquelles les sociétés modernes construisent, organisent et légitiment le savoir à partir de traces, de signaux, d’inférences et d’effets stratégiques de transparence.

L’objectif n’est pas de nature commémorative, mais critique : le roman policier est ici envisagé comme un modèle permettant de comprendre comment la vérité est produite, négociée et rétrospectivement stabilisée. Le paradigme indiciaire — dans ses dimensions anthropologiques, narratives et culturelles — constitue le cadre d’analyse des textes de Christie comme des régimes plus larges d’interprétation.

Le numéro privilégie des contributions théoriquement fondées et méthodologiquement explicites portant notamment sur :

• les structures formelles du roman policier classique et les logiques de l’indice ;

• les épistémologies de la trace entre littérature, sciences sociales et modèles inférentiels ;

• manipulation, tromperie et construction rétrospective de la vérité dans le roman à énigme ;

• perspectives sémiotiques (Eco, modèle coopératif, codage de l’évidence, limites de l’interprétation) ;

• figures de l’enquêteur et formes de rationalité narrative ;

• Christie dans la culture visuelle et médiatique (adaptations, sérialité, true crime) ;

• le policier comme dispositif social (ordre, soupçon, communautés closes) ;

• transformations de l’énigme classique dans les narrations contemporaines.

Les contributions mettant Christie en dialogue avec d’autres champs (visual studies, narration numérique, histoire des sciences, gender studies) sont également bienvenues, à condition qu’elles s’inscrivent explicitement dans le cadre théorique proposé.



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Modalités de soumission

Les résumés (300 mots maximum), rédigés en italien et en anglais, accompagnés de quatre mots-clés et d’une brève notice biobibliographique, doivent être envoyés à gentes@unistrapg.it avant le 15 avril 2026.

La notification d’acceptation sera communiquée avant le 20 avril 2026.

Les articles, conformes aux normes éditoriales de la revue, devront comporter entre 20 000 et 50 000 signes (espaces compris) et être envoyés avant le 30 septembre 2026. Les propositions ne respectant pas ces normes ne seront pas prises en considération.

L’objet du courriel devra contenir le nom de famille de l’auteur et le titre de l’article. Les propositions dans des langues autres que l’italien sont encouragées.

Les articles feront l’objet d’une évaluation en double aveugle et seront classés comme suit:

a) acceptés ;

b) acceptés avec demandes de modification ;

c) refusés.

Les résultats de l’évaluation seront communiqués dans des délais permettant aux auteurs de réviser leur texte.

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Comptes rendus, notes, entretiens

Les propositions de comptes rendus, notes ou entretiens en lien avec le thème du numéro (10 000 signes maximum, espaces compris) peuvent être envoyées en pièce jointe au format .doc à gentes@unistrapg.it, accompagnées d’une brève notice biographique.

Le comité éditorial communiquera sa décision dans des délais rapides.