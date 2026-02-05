Antoine Compagnon, Un hiver avec Matisse

Et si l’on passait une saison avec Matisse, « l’accomplissement et le sommet » de la peinture française, selon Aragon ? Et si quelques images, choisies dans une oeuvre foisonnante, devenaient les compagnes de route illuminant nos propres saisons intérieures ?

Géant du vingtième siècle, Matisse a laissé tableaux, dessins, sculptures et gouaches découpées qui ont transformé notre manière de voir la couleur dans son apothéose. Antoine Compagnon s’attache aux oeuvres qui l’ont envoûté — à commencer par La Leçon de piano, porte ouverte sur l’enfance et la mémoire.

De l’apprentissage auprès de Gustave Moreau à la déflagration fauve, des débuts difficiles à la chapelle de Vence, des portraits aux ateliers, se révèle un Matisse intime et souvent méconnu : secret et têtu, en quête d’un équilibre nouveau entre ligne et couleur, rigueur et liberté.

Un hiver avec Matisse est un voyage personnel, un chemin de passion : la rencontre avec un artiste dont la lumière, aujourd’hui encore, nous aide à mieux regarder le monde, à le dessiner directement dans la couleur.