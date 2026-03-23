Formes diaristiques de la création poétique dans les littératures romanes, XX et XXIe s. (revue Les Lettres romanes)

Formes diaristiques de la création poétique dans les littératures romanes (XX et XXIe siècles)

Revue Les Lettres romanes, n° 81, 2027.

Appel à contributions

Dossier dirigé par Letizia Imola (ULiège) et Stéphane Cunescu (UCLouvain)

Les études sur les journaux d’écrivains connaissent un regain d’intérêt manifeste : le travail d’Emmanuelle Tabet (Méditer plume en main. Journal intime et exercice spirituel, 2021), le volume collectif L’éthos intime de l’écrivain. Autour du journal et de la correspondance (2023), ou encore le numéro spécial de Life Writing « Twentieth-Century Diaries: Echoes of Identity » (2026) en témoignent. Ces travaux portent principalement sur les fonctions existentielles et auctoriales du journal, sur sa définition générique ou sur ses usages historiques, souvent sans interroger la spécificité des pratiques diaristiques propres aux poètes. Le journal occupe pourtant, dans l’œuvre de nombreux poètes des littératures romanes, une place qui déborde largement celle d’un simple espace préparatoire ou confidentiel. C’est cette place, dans la diversité de ses formes et de ses fonctions, que le présent dossier se propose d’examiner.

Ce dossier porte sur les littératures romanes du XX et du XXIe siècles et prend pour objet un corpus volontairement hétérogène : journaux intimes de poètes en tant que tels — ceux d’Alejandra Pizarnik ou de Cesare Pavese —, mais aussi objets plus difficilement classables génériquement, tels que les carnets de travail qu’illustrent plusieurs livres de Jean Tortel, le Journal d’un poème de Roger Giroux ou les Carnets d’André du Bouchet. On mentionnera également, à titre d’exemple singulier, Ma durée Pontormo du poète contemporain Pierre Parlant, sorte de méta-journal qui prend pour objet le journal du peintre florentin Jacopo da Pontormo, interrogeant ainsi de manière réflexive le dispositif diaristique lui-même. Le journal de poète a par ailleurs investi de nouveaux espaces : le journal que Philippe Beck a tenu sur sitaudis.com entre 2005 et 2006 — publié chaque semaine avant d’être recueilli chez Flammarion (Un Journal, 2008) — ou le Journal que Christian Prigent y publie depuis 2019 sans publication en volume, illustrent un régime inédit où le journal est d’emblée non privé, exposé au regard des lecteurs en temps réel, ce qui reconfigure la distinction entre l’intime et le public, entre le processus d’écriture et l’œuvre. L’enjeu est de montrer comment ces écritures constituent à la fois un espace de création, de réflexion sur la pratique et de construction du sujet, à la croisée de la genèse de l’œuvre et de la subjectivation.

Il est sans doute réducteur de souligner le lien privilégié entre écriture diaristique et subjectivité féminine en le rapportant à la place historiquement assignée aux femmes dans la sphère privée. Ce lien gagne au contraire à être repensé à partir de pratiques qui déplacent et réinventent le dispositif lui-même, à l’image du geste de Clelia Marchi, dont le « drap-journal » Gnanca na busia, fait de l’écriture un acte matériel et textile où écrire revient littéralement à « broder » la mémoire et l’expérience — comme pour conjurer l’interdit qui pèse sur tout journal féminin. Carter (2020) a montré dans cette perspective que la censure et la sphère privée constituent deux éléments fondamentaux de la lecture féministe des journaux féminins, qui les considèrent comme un « espace cacophonique » plein d’implicites. Ces dimensions se révèlent particulièrement fécondes si l’on considère des figures telles que Mireille Havet, Antonia Pozzi ou Alcira Soust Scaffo, dont l’œuvre poétique resterait en grande partie lacunaire sans l’éclairage de leurs écrits diaristiques. D’autres cas, également marqués par des titres fortement connotés, radicalisent encore les possibilités du genre : le Diario ottuso d’Amelia Rosselli, qui vise une forme d’objectivation en déplaçant le présent au passé et la première à la troisième personne, ouvrant derrière chaque objet un horizon archétypal ; ou encore L’altra verità. Diario di una diversa d’Alda Merini, qui mêle journal, lettres et fragments poétiques pour dire une subjectivité marginalisée.

L’ambition de ce dossier est par ailleurs de mettre en évidence la façon dont le modèle du journal intime informe une diversité de pratiques poétiques qui ne se réduisent pas au journal comme genre. Qu’il s’agisse d’œuvres où le terme figure dans le titre sans que sa pertinence soit immédiatement lisible — le Diario del '71 e del '72 de Montale, ou plus récemment Aa, journal d’un poème de Caroline Sagot Duvauroux —, de recueils entièrement fondés sur une écriture ancrée dans l’expérience du quotidien (comme les poèmes datés de Juan Ramón Jiménez dans Diario de un poeta recién casado ou de William Cliff dans Le Pain Quotidien), ou encore d’œuvres poétiques travaillées de l’intérieur par le journal (La Réserve de Liliane Giraudon et Diario del sonno de Paola Silvia Dolci), ces pratiques partagent une même tension, à savoir celle de « l’ancrage dans le circonstanciel et son dépassement » (Braud, 2007). C’est cette tension, dans sa diversité formelle et générique, que le dossier entend interroger.

Les contributions pourront s’organiser autour de quatre axes principaux :

— Journal, genèse et réflexivité. Le journal comme espace de pré-écriture, d’archive ou laboratoire, mais aussi comme lieu d’auto-analyse de la pratique poétique.

— Formes hybrides et question du genre. Négociation entre prose et vers, entre notation quotidienne et condensation lyrique ; objets à la frontière du journal et du recueil ; redéfinition des contours du genre diaristique par la pratique poétique.

— Genre et subjectivité. Appropriation et réinvention du journal par des poètes femmes ; construction d’une subjectivité poétique genrée.

— Perspective comparatiste et circulation des modèles. Spécificités des traditions des langues romanes ; circulations et influences entre traditions nationales.

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1) Ce dossier publiera des contributions en français uniquement, pouvant porter sur des corpus de langue française, italienne, espagnole, roumaine ou lusophone.

2) Les propositions de contribution, sous forme de descriptif de 10 à 15 lignes, sont à adresser par mail à stephane.cunescu@uclouvain.be et à letizia.imola@uliege.be avant le 15 juin 2026.

Elles seront assorties d’une brève bio-bibliographie.

3) Réponse du comité de lecture au plus tard le 3 juillet 2026.

4) Soumission de l’article avant le 5 janvier, pour une parution à l’automne 2027.

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Corpus indicatif

Beck, Philippe, Un Journal, Flammarion, 2008.

Bouchet, André du, Carnets, Fata Morgana, 1994.

Cliff, William, Le Pain Quotidien, La Table Ronde, 1991.

Courtade, Fabienne, Table des bouchers, coll. « Poésie/Flammarion », 2008.

Dolci, Paola Silvia, Diario del sonno, Le Lettere, 2021.

Giraudon, Liliane, La Réserve, P.O.L, 1984.

Giroux, Roger, Journal d’un poème [1983], Eric Pesty, 2023.

Jaccottet, Philippe, La Semaison. Carnets 1954-1979, Gallimard, 1984.

Jiménez, Juan Ramón, Diario de un poeta recién casado [1916], Taurus, 1982.

Lamiot Enos, Christophe, Viges, ‘Poésie/Flammarion’, 2016.

Montale, Eugenio, Diario del ’71 e del '72, Mondadori, 1973.

Parlant, Pierre, Ma durée Pontormo, NOUS, 2017.

Pavese, Cesare, Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950, Einaudi, 1952.

Pizarnik, Alejandra, Journal, Ypsilon, trad. Clément Bondu, 2021 ; 2023.

Prigent, Christian, Journal, sitaudis.com, 2019.

Pozzi, Antonia, Poesie, lettere e altri scritti, sous la dir. de Cenni, Alessandra, Mondadori, 2021.

Pozzi, Catherine, ​​Journal. 1913-1934, sous la dir. de Paulhan, Claire, Phébus, 2005.

Roch, Denis, Temps profond. Essais de littérature arrêtée, 1977-1984, Seuil, 2019.

Rosselli, Amelia, Diario ottuso, Empìria, 1996.

Sagot Duvauroux, Caroline, Aa, journal d’un poème, Corti, 2007.

Tortel, Jean, Ratures des jours 1955-1979, Ryoan-jî, 1993.

Valente, José Ángel, Cuadernos de trabajo, Galaxia Gutenberg, 2019.

Références critiques

Bernadet, Arnaud, Byrd, Ian et Chevalier, Élisabeth (dir.), L’éthos intime de l’écrivain. Autour du journal et de la correspondance, Classiques Garnier, 2023.

Braud, Michel, La Forme des jours. Pour une poétique du journal personnel, Seuil, coll. « Poétique », 2006.

Braud, Michel. « Les poèmes des jours. Journal personnel et journal poétique ». L’irressemblance, edited by Michel Braud and Valéry Hugotte, Presses Universitaires de Bordeaux, 2007, URL : https://books.openedition.org/pub/7037

Carter, Kathryn, « Feminist Interpretations of the Diary », dans Ben-Amos, Batsheva et Ben-Amos, Dan (dir.), The Diary. The Epic of Everyday Life, Bloomington, Indiana University Press, 2020.

Dolfi, Anna, Turi, Nicola et Sacchettini, Rodolfo (dir.), Memorie, autobiografie e diari nella letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, ETS, 2008.

Josi, Mara et Taddei, Valeria (dir.), ‘Twentieth-Century Diaries: Echoes of Identity’, Life Writing, vol. 23, n° 1, 2026.

Lejeune, Philippe et Bogaert, Catherine, Le Journal intime. Histoire et anthologie, Textuel, 2006.

Lejeune, Philippe, On Diary, Popkin, Jeremy D. et Rak, Julie (dir.), University of Hawaii Press, 2009.

Tabet, Emmanuelle, Méditer plume en main. Journal intime et exercice spirituel, Classiques Garnier, 2021.