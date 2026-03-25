Écrire le réel
Les écrits du réel constituent un front pionnier de la littérature contemporaine. Nés dans le creuset du journalisme au XIXe siècle, aiguillonnés par les violences du XXe siècle, ils se sont encore amplifiés avec #MeToo. Confrontés à l’injustice, animés par la colère de la vérité, de nombreux auteurs et autrices font le choix de la littérature non fictionnelle. Pour dire le monde et le changer. Sous le titre Écrire le réel. Quand le monde redevient lisible (Denoël), Aurélie Barjonet et Ivan Jablonka font paraître un recueil d’entretiens croisés, qui montre que faire œuvre au sein du réel n’est jamais un choix anodin : c’est une profession de foi, doublée d’un engagement politique. Fabula vous invite à feuilleter le livre…
On pourra confronter ce volume à celui supervisé naguère par Catherine Dan, directrice de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon : Écrire le réel. Dix auteurs et autrices de théâtre témoignent (Éditions Théâtrales), qui mêle références théoriques et récits d’expériences pour fournir des outils que chacun·e peut aisément s’approprier pour nourrir sa propre réflexion ou sa propre pratique. Fabula vous propose d'en lire également un extrait…