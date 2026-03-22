Catherine Dan (dir.), Écrire le réel. Dix auteurs et autrices de théâtre témoignent

À l’invitation de Catherine Dan, directrice de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, 10 auteurs et autrices de théâtre répondent par des textes courts et percutants à la question : « Écrire le réel, pour vous, qu’est-ce que cela implique, dans votre rapport d’artiste au monde, aux autres, au théâtre, et surtout à l’écriture ? »

Chacun·e se confronte à cet enjeu du « réel » à partir de son camp poétique, de sa langue théâtrale. La variété des réponses et des points de vue se révèle passionnante et permet d’explorer les différentes dimensions de la question, des plus abstraites aux plus concrètes.

Au fil du recueil, se mêlent avec bonheur références théoriques et récits d’expériences, fournissant ainsi des outils que chacun·e peut aisément s’approprier pour nourrir sa propre réflexion ou sa propre pratique.

Avec des textes de Guillaume Cayet, Enzo Cormann, Nathalie Fillion, Christian Giriat, Mohamed Kacimi, Suzanne Lebeau, Philippe Malone, Nadège Prugnard, Sandrine Roche et Carole Thibaut.

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