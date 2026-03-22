Aurélie Barjonet, Ivan Jablonka (dir.), Écrire le réel. Quand le monde redevient lisible

La littérature du réel répond à un désir vital : rendre compte du monde et le changer.

Confrontés à l’injustice, animés par la colère de la vérité, de nombreux auteurs et autrices font le choix de la littérature non fictionnelle. Pour dire le monde et le changer.

Ces écrits du réel constituent un front pionnier de la littérature contemporaine. Nés dans le creuset du journalisme au XIXe siècle, aiguillonnés par les violences du XXe siècle, ils se sont encore amplifiés avec #MeToo.

De ce recueil d’entretiens croisés, une évidence se dégage : faire oeuvre au sein du réel n’est pas un choix anodin. C’est une profession de foi, doublée d’un engagement politique.



Avec la participation de Christophe Bataille, Christine Détrez, Hélène Devynck, Claire Dutrait, Annie Ernaux, Alice Géraud, Raphaëlle Guidée, Maud Lecacheur, Virginie Linhart, Anthony Passeron, Judith Perrignon, Charlotte Pudlowski, Claire Richard, Vanessa Springora, Lucie Taïeb, Patricia Tourancheau.

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