Lamine Ammar-Khodja, La partie immergée de l'iceberg. Éloge du GPS algérien

Mêlant récit autobiographique, critique littéraire, analyse (sociologique, historique), et partant du principe que la littérature n'est jamais uniquement un récit individuel, Lamine Ammar-khodja s'interroge sur la difficulté des auteurs algériens à s'enraciner sereinement dans une société, qu'elle soit algérienne ou française. Ce faisant, il sonde les cassures advenues entre individuel et collectif (Je / Nous), élargit son propos au-delà de la littérature, et tente de replacer des sujets d'actualité sur le temps long.

Il nous offre alors la possibilité de lever la tête pour mieux comprendre le passé, évaluer le présent, et se projeter vers l'avenir.

Par sa capacité d'analyse, son style percutant et la profondeur de sa visée, ce livre nous rappelle les essais passionnés d'un certain James Baldwin.

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« Le livre de Lamine Ammar-khodja est un texte extraordinaire qui oblige à sortir de cette ‘brume’ dans laquelle, en tant que français, ex.colonisateurs, nous vivons par rapport à l’Algérie. Il offre un regard neuf sur comment la littérature agit dans mais aussi entre les sociétés française et algérienne. » — Annie Ernaux

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Littérature francophone, leçons algériennes", par Afta Memaï (en ligne le 21 mars 2026).

Avec une grande acuité, Lamine Ammar-khodja offre dans son essai La partie immergée de l’iceberg une réflexion autour de la littérature algérienne en France et une analyse de ses figures les plus médiatiques. Un texte dense et pertinent, qui ne manque pas de profondeur et aurait pu encore être développé.