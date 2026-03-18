Célia Gallina

Poétique de l’ironie dans l’œuvre de Georges Perec

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 140, 2026.

Des romans de jeunesse (L’Attentat de Sarajevo, Le Condottière) au magnum opus (La Vie mode d’emploi), l’ironie a traversé l’œuvre de Georges Perec et apparaît comme un de ses agents structurants jusqu’à devenir véritable art de l’écriture et de la lecture.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406198604 - au prix de 105 euros