Célia Gallina, Poétique de l’ironie dans l’œuvre de Georges Perec
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Célia Gallina
Poétique de l’ironie dans l’œuvre de Georges Perec
Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 140, 2026.
Des romans de jeunesse (L’Attentat de Sarajevo, Le Condottière) au magnum opus (La Vie mode d’emploi), l’ironie a traversé l’œuvre de Georges Perec et apparaît comme un de ses agents structurants jusqu’à devenir véritable art de l’écriture et de la lecture.
Existe également en version reliée - EAN 9782406198604 - au prix de 105 euros