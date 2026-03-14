Séminaire Mérimée (Paris)

SÉMINAIRE « PROSPER MÉRIMÉE »

Dans le cadre de l’École doctorale de Littérature française et comparée de Paris 3-Sorbonne Nouvelle et du Centre de Recherches sur la Poétique du XIXe siècle, ce séminaire de recherche, ouvert à tous, propose d’étudier l’œuvre et les activités de Mérimée dans leur diversité pluridisciplinaire.

Le séminaire se tient de 9 h 30 à 12 h 30, en hybride. Les liens des visioconférences seront communiqués avant chaque séance.

Adresse : 139 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris. Si la porte est fermée, prière de téléphoner au 06 80 28 90 18.

Contact : Antonia FONYI, 17 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris, 06 80 28 90 18, antonia.fonyi@wanadoo.fr

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Au programme du 21 mars 2026

Elena GALTSOVA, Comité scientifique du Musée Tourguéniev

« La prose de Mérimée en Russie au XIXe siècle : questions de traduction et de livre illustré »

Caroline LEGRAND, Université de Rouen CEREDI

« Mérimée et la comédie »