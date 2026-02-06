Jean-Hubert Gailliot, Aventures du roman Une conversation avec Michel Jourde

Préface de Olivier Cohen

De La Vie magnétique (1997) à L’Ami universel (2026), Jean-Hubert Gailliot est l’auteur de neuf romans, parmi lesquels Le Soleil qui a reçu en 2014 le prix Wepler. Michel Jourde est maître de conférences en littérature française à l’École normale supérieure de Lyon. Tous deux ont conversé pendant cinq mois, réuni des documents − et même écouté des disques − afin de comprendre au plus près de l’expérience concrète du travail littéraire comment peuvent continuer à s’inventer, pour un écrivain d’aujourd’hui, les aventures du roman.

Au fil de leurs investigations : des auteurs français et américains du xxe siècle, réels ou fictifs ; une traversée de la Méditerranée, des déambulations à Séville ; un cabaret surréaliste à Palerme ; un black-out à Manhattan ; des contrebandiers et un pickpocket ; une fillette russe géniale ; un film de Nicholas Ray et Wim Wenders ; les derniers lieder de Richard Strauss et la chanteuse Jennifer Charles ; des anecdotes en rafales mais aussi quelques interrogations fondamentales… Celle-ci par exemple : « Ça ressemble à quoi un écrivain ? »

Jean-Hubert Gailliot est né en 1961. Il a créé à vingt-cinq ans, avec Sylvie Martigny, les Éditions Tristram où sont publiés quelques grands noms de la modernité et de la contre-culture, notamment anglo-saxonne. Écrivain, il est l’auteur de neuf romans. En 2014, Le Soleil a reçu le prix Wepler, après avoir également figuré dans la sélection du prix Médicis.

Michel Jourde a contribué à introduire les sujets littéraires dans Les Inrockuptibles par de grands entretiens avec des auteurs comme Peter Handke ou Patrick Modiano. Devenu maître de conférences en littérature française à l’ENS, il est un spécialiste reconnu de l’histoire littéraire au xvie siècle (Montaigne, Rabelais, Louise Labé…).