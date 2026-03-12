Marie Olivier, Le chant suspendu. Essai sur la poésie de Louise Glück

« Je pense qu’en me décernant ce prix, l’académie suédoise a fait le choix de rendre hommage à la voix intime, la voix de la confidence, que le discours public peut parfois amplifier ou prolonger, mais ne peut jamais remplacer. » Ainsi réagit la poète américaine Louise Glück (1943-2023) en recevant le prix Nobel en 2020. C’est à la découverte de cette voix que nous invite Marie Olivier, une voix qui a su se renouveler en permanence.

Marie Olivier nous ouvre les portes de son univers poétique, inspiré à la fois de la mythologie gréco-romaine, des évangiles chrétiens et de la bible hébraïque, mais aussi héritier d’une tradition typiquement américaine, celle de l’écriture du quotidien issue de l’empirisme. Elle analyse ce lyrisme de la retenue qui caractérise l’écrivaine, ce chant suspendu qui transforme l’intimité et le quotidien en matière universelle, permettant ainsi à tout lecteur de ressentir émotions et expériences.

Dans un geste résolument moderne, Louise Glück ouvre le champ à l’incertitude, à l’inattendu, aux contradictions qui nous constituent. Et nous invite à rêver d’une langue de l’avenir, muette et transparente.