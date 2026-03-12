France Huser, Les Rendez-vous de l’Isle-sur-la-Sorgue. Une amitié avec René Char

Un extraordinaire magnétisme irradiait de lui, l’envoû­tement naissait non seulement de sa parole, mais de toute sa façon d’être. Ses yeux étaient habités d’exigence et de foudre. C’était un regard qui vous happait, un regard d’une force inhabituelle, qui semblait pénétrer jusqu’au fond de l’âme celui qui lui faisait face, capter son destin et son secret.

Tout est parti d’une rencontre entre France Huser et René Char, puis vinrent les entretiens, les journées aux Busclats, les promenades dans les champs, et les confidences de René Char sur son enfance, sur son passé de résistant et sur la poésie. Sont ici restituées ces heures passées mais toujours vivaces, éclairant le poète, person­nalité hors du commun, d’un jour nouveau.

