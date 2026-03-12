Mireille Mérigonde, Bruno Sampawendé Guiatin, Fiona Delahaie (dir.), Paysages de l'écosémiotique. Entre émergence et horizons

Dans ce volume, co-dirigé par Mireille Mérigonde, Fiona Delahaie et Bruno Sampawendé Guiatin, il s'agit moins d'établir les fondements et principes d'une discipline, (qui sont par ailleurs déjà amplement développés, que ce soit dans l'écosémiotique d'inspiration peircienne, avec Nöth, Kull ou Maran, par exemple, ou dans l'écosémiotique énonciative de Nicole Pignier) que de la confronter à la diversité et à l'ampleur des problèmes socio-environnementaux et de lui assigner une vocation résolument interdisciplinaire. C'est dans cette perspective que l'ouvrage a vu le jour. D'abord pensée comme une extension de la géographie (Kull), l'écosémiotique peut aussi rendre compte et favoriser des actions allant dans le sens du vivant et de la Terre dans des domaines aussi divers que l'architecture, l'agriculture, l'agronomie, les SIC, les arts, la littérature ou la pédagogie. En effet, selon l’écosémioticienne Nicole Pignier, « Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à réclamer le droit de nous réconcilier avec la terre/Terre et avec la part vivante qui réside en chacun.e de nous » (Paysages nourriciers, 2024). Pour rompre avec le sujet de domination et les oppositions qui structurent la pensée occidentale et ses sciences, elle propose de reprendre la mesure des forces sensibles qui nous relient à la Terre et d'œuvrer dans le « bon sens » du respect du Vivant. Comment ce besoin d’ajustement au vivant se manifeste-il concrètement, sensiblement, dans nos pratiques culturelles et culturales ? Quelle posture scientifique adopter face aux problématiques environnementales et sociétales actuelles ? Dans le prolongement des travaux de Nicole Pignier, Mireille Mérigonde, Fiona Delahaie et Bruno Sampawendé Guiatin proposent à leur tour de faire émerger des chemins qui invitent à la co-naissance et au prendre soin du Vivant sous toutes ses formes.

Ont contribué à cet ouvrage sous forme d'article ou d'entretien des personnalités dont les approches entrent en congruence avec celles des auteurs, voire les ont inspirées.

—

Sommaire :

En prélude... Nicole Pignier – Paysages de l’écosémiotique. Entre émergence et horizons.

Introduction. Guiatin, Delahaie, Mérigonde - Sur les voies de l’interdisciplinarité : une éthique du Vivant.

I. S’ancrer pour habiter autrement :

Chris Younès – Horizons coexistentiels régénérateurs.

Augustin Berque, Mireille Mérigonde – Dire le lien au lieu. Dialogue avec Augustin Berque.

Ismaël Millogo – Agri(cultures) urbaines et protection de la biodiversité : quand les cultures urbaines font écho aux paysages nourriciers des paysannes et paysans.

Kalevi Kull, Mireille Mérigonde – Detour through biosemiotics. Exchange with Kalevi Kull.

II. S’ajuster et co-énoncer :

Céline Cholet – Dire autrement la nature (et les non-humains).

Hervé Covès, Sampawendé Bruno Guiatin, Mireille Mérigonde – Rendre visible l’invisible. Rencontre avec Hervé Covès.

Flavien Brulin, Hervé Covès, Nicole Pignier – Savoirs paysans et résilience. Du sol au paysage nourricier.

III. Ressentir, créer et transmettre dans l’appartenance au vivant :

François Laplantine, Fiona Delahaie – Sur les traces du sensible. Questions pour François Laplantine.

Stéphane Jouan – La maison sur le fleuve : une approche sémiotique, mésologique et imaginaire. Tim Ingold, Fiona Delahaie – Perception, experience and transmission. Correspondence with Tim Ingold.

Publié avec le soutien du laboratoire EHIC de la faculté des Lettres de l'Université de Limoges.