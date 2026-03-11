L. Denizeau, J.-Fr. Laplantine (dir.), Pour une pensée métisse

Ce que l’on appelle habituellement métissage est souvent réduit à son aspect ethnique et biologique à connotation coloniale ou néocoloniale, ou alors confondu avec le syncrétisme et le thème vague de la rencontre d’éléments épars. Les chercheurs réunis dans cet ouvrage proposent une approche très différente : la complexité d’une pensée métisse qui suppose d’abord la reconnaissance du multiple (en nous et non pas à côté). C’est une pensée de la relation et de la transformation qui a des implications éthiques et politiques.

Confronté aujourd’hui à la violence de l’économie libérale mondialisée qui détruit les ressources de la planète et génère de la vulnérabilité et de la souffrance psychologique et sociale, il s’agit alors d’ouvrir un horizon de connaissance et d’action qui refuse tout autant les falsifications binaires (la raison et l’émotion, la santé et la maladie, l’autochtone et l’étranger, « l’Occident » et les autres) que le totalitarisme de l’unitaire-uniforme-univoque.

Avec des contributions de : N. Decourt, L. Denizeau, J. Furtos, Ch. Gardou, M. Guillermin, Fr. Laplantine, J.-B. Martin, A. Nouss, M. Rougeon, F. Saillant et E. Venet.