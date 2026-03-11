Paola Fossa

La Réception d’André Gide en Italie (1895-1947). Le regard de la presse

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque gidienne », n° 37, 2026.

Le volume analyse la présence d’André Gide dans la presse italienne de 1895 à 1947. La lecture des articles, les sources directes (témoignages, lettres, journaux intimes, fonds d’archives) et les sources critiques reconstruisent le rapport de Gide avec l’Italie ainsi que la réception de ses œuvres.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406197652 - au prix de 110 euros