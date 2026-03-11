Collectif
Nouvelle parution
U. Chaintreuil et Al.de Fornel (dir.), Contre la nature. Nouvelles perspectives sur la normativité naturelle chez Aristote

U. Chaintreuil et Al.de Fornel (dir.), Contre la nature. Nouvelles perspectives sur la normativité naturelle chez Aristote

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2026
  • EAN : 9782406200369
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20038-3
  • 284 pages
  • Prix : 38EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Collectif 

Contre la nature. Nouvelles perspectives sur la normativité naturelle chez Aristote

Sous la direction d'Ulysse Chaintreuil et d'Alice de Fornel

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 707, série « Études de philosophie » n° 20, 2026.

Si la nature joue souvent le rôle d’une norme dans les différents domaines de la pensée d’Aristote, qu’en est-il de ce qui dévie de cette norme ? Le présent ouvrage collectif étudie cette norme naturelle à partir des choses décrites comme contre la nature.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406200376 - au prix de 89 euros