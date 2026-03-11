U. Chaintreuil et Al.de Fornel (dir.), Contre la nature. Nouvelles perspectives sur la normativité naturelle chez Aristote

Collectif

Contre la nature. Nouvelles perspectives sur la normativité naturelle chez Aristote

Sous la direction d'Ulysse Chaintreuil et d'Alice de Fornel

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 707, série « Études de philosophie » n° 20, 2026.

Si la nature joue souvent le rôle d’une norme dans les différents domaines de la pensée d’Aristote, qu’en est-il de ce qui dévie de cette norme ? Le présent ouvrage collectif étudie cette norme naturelle à partir des choses décrites comme contre la nature.

Table des matières

