Yannis Ritsos dramaturge : présence et absence d’une œuvre théâtrale méconnue. Soutenance de Chiara Gallo (Inalco, Paris)

Madame Chiara Gallo soutient sa thèse de doctorat intitulée

Yannis Ritsos dramaturge : présence et absence d’une œuvre théâtrale méconnue

dirigée par M. Stéphane Sawas, professeur des universités à l’INALCO,

le lundi 16 mars 2026 à 9h30

à la Maison de la Recherche de l’INALCO, Salons de Sacy, 2, rue de Lille, 75007 Paris, France.

La soutenance est publique.

Membres du jury :

M. Guy Ducrey, professeur à l’Université de Strasbourg

M. Amos Fergombé, professeur à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France

Mme Konstantza Georgakaki, professeur à l’Université Capodistria d’Athènes

Mme Claire Marché, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne

M. Stéphane Sawas, professeur des universités à l’INALCO

Mme Madeleine Voga, professeur à l’Université de Montpellier Paul Valéry

—

Yannis Ritsos dramaturge : présence et absence d’une œuvre théâtrale méconnue

Résumé : Cette thèse entend étudier un volet méconnu de l’œuvre du poète et militant communiste grec Yannis Ritsos (1909-1990) : sa production théâtrale, composée de quatre pièces écrites entre 1942 et 1959. L’étude s’articule en six chapitres : ayant préalablement attesté la présence d’une forte dimension théâtrale dans l’ensemble de l’œuvre de Ritsos, le premier chapitre retrace la trajectoire complexe de ces quatre pièces jusqu’à leur publication tardive, en observant la réception plus que mitigée dont elles font l’objet. Ensuite, chaque pièce est analysée dans ses axes dramaturgiques principaux, lesquels prennent tout leur sens à la lumière du contexte historique et politique qui sous-tend la conception du texte. Il en émerge la présence récurrente de plusieurs éléments thématiques et structurels, ainsi qu’une relation étroite entre forme théâtrale et forme de l’engagement politique. Le dernier chapitre, enfin, consacré à l’analyse des rares mises en scène des pièces ritsiennes, tente également de préciser le regard ambivalent du poète sur son œuvre théâtrale, tout en questionnant la pertinence d’une éventuelle exploitation de cette dernière sur les scènes actuelles.

Mots-clés : Yannis Ritsos, théâtre grec moderne, militance politique, intertextualité, mise en scène.

—

Yannis Ritsos the Playwright: Presence and Absence of a Little-known Theatrical Work

Summary: The aim of this thesis is to study a little-known part of the work of Greek poet and communist militant Yannis Ritsos (1909-1990): his theatrical writings, four plays written between 1942 and 1959. This study is divided into six chapters: Firstly, the difficult trajectory of the four plays is traced, while observing the lukewarm reception they received when belatedly published. Then, the central chapters analyse each play in its major dramaturgical axes: several recurring aspects, both structural and thematic, clearly appear, as well as a close relation between theatrical forms and forms of militancy. Finally, the sixth chapter analyses the few stagings of Ritsos’ plays, while trying to clarify the poet’s ambivalence for his own theatrical works and questioning the sense of new potential performances of these plays on today’s stages.

Keywords: Yannis Ritsos, Modern Greek Theatre, Political Militancy, Intertextuality, Staging.