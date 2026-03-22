Les aventures du chapitre
En 2008, Ugo Dionne donnait La Voix aux chapitre dans la (regrettée) collection "Poétique", un copieux essai centré sur les pratiqus du XVIIIe s. dont Marc Escola avait rendu compte pour Acta fabula sous le titre "Suite au prochain épisode". La voie d'une poétique de la segmentation se trouvait ainsi suffisamment frayée pour être suivie : un ouvrage collectif supervisé par Claire Colin, Thomas Conrad et Aude Leblond, Pratiques et poétiques du chapitre du XIXe au XXIe siècle (P.U. Rennes) venait proposer en 2017 une manière de synthèse des travaux sur la chapitration. Lequel n'avait n'avait pas davantage échappé à Acta fabula, qui en proposait une recension sous le titre "Choisir le chapitre" et la signature d'Isabelle Hautbout. En 2020, la revue Itinéraires. Littérature, textes, cultures consacrait un sommaire aux "cultures du chapitre", à l'initiative de Claire Colin, Camille Koskas et Jérémy Naïm, désormais accessible en ligne via OpenEdition.
Ugo Dionne et Aude Leblond font aujourd'hui paraître aux P.U. de Montréal, Nouvelles aventures du chapitre. Division narrative et poétique des supports. Aboutissement d’un vaste projet de recherche international, le volume vient montrer que la division chapitrale permet en effet de penser conjointement des objets qu’on traite généralement de façon séparée : l’expérience de la lecture et la matérialité du support ; la littérature de genre et la création expérimentale ; le manuscrit médiéval et le livre moderne. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…
Rappelons qu'on peut lire parmi les Colloques en ligne de Fabula un volume intitulé "S’asseoir à la table. La table des matières, du Moyen Âge à nos jours", réuni par Aude Leblond, Lise Charles et Mathias Sieffert.
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