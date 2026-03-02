Autour des Contrerimes de Paul-Jean Toulet (Pau)

Paul-Jean Toulet a construit sa renommée d’écrivain sur l’écriture de ses romans. Ses poèmes ont d’abord été publiés en revues et c’est à l’initiative de Francis Carco et de Tristan Derème que Toulet réunit ses textes en vers sous le nom de Contrerimes. Selon Bernard Delvaille, éditeur des Œuvres complètes de Toulet dans la collection Bouquins, J. Aurélien Coulanges, éditeur de la Collection des Cinq, renonça à publier le manuscrit que Toulet lui avait envoyé en 1913 et ne le lui rendit jamais. Toulet offrit alors ses Contrerimes à Henri Martineau qui en annonça la parution à l’été 1914, dans le numéro d’hommages à Toulet du Divan. Mais la guerre éclata et le projet fut retardé. Toulet ne vit de l’édition de Martineau, parue en 1921, que des épreuves. Au cours des années 1910, les textes ont été remaniés, différentes versions existent ainsi, que ce soit des publications en revues ou des documents manuscrits (correspondance, cahiers).

La ville de Pau a acquis, en juin 2025, un cahier manuscrit des Contrerimes. Il est conservé à l’Usine des Tramways dans le fonds Toulet, qui contient des photographies, des lettres et d’autres manuscrits, dont certains sont accessibles sur le site Pireneas. Ce manuscrit des Contrerimes présente, en vis-à-vis de chaque poème, des versions différentes et des corrections.

Dans le cadre d’un projet de recherches sur les « Héritages de Toulet », les journées d’études « Autour des Contrerimes » concerneront notamment les différents états des poèmes et leur organisation dans les manuscrits, les publications en revues et les éditions de l’œuvre.

Les contributions pourront porter plus largement sur les caractéristiques poétiques ou sur la réception des Contrerimes. Sont toutefois plus spécifiquement attendues des études portant sur les différentes versions des poèmes et leur publication. Les propositions concernant les traductions des Contrerimes dans différentes langues sont particulièrement bienvenues.

—

Date de soumission : 10/06/2026

Date des journées d’études : 15-16 octobre 2026, Médiathèque de Pau

Les propositions de communication (300 mots, accompagnées de 5 mots-clés, et d’une brève notice biobibliographique) sont à envoyer jusqu’au 10 juin 2026 à Sandrine Bédouret : sandrine.bedouret@univ-pau.fr et Isabelle Chol : isabelle.chol@univ-pau.fr