Jean-Michel Espitallier (éd.), Java 1989-2006. L'anthologie

Fondée en 1989 par Jean-Michel Espitallier, Vannina Maestri et Jacques Sivan, Java est probablement la revue qui aura reposé avec le plus d’acuité la question moderne, après les avant-gardes, tout en dégageant un certain nombre de propositions nouvelles. Outre de nombreux dossiers rétrospectifs – autour des « objectivistes » américains, de Christian Prigent, de Fluxus, de Ghérasim Luca, de Denis Roche… – la revue célèbre des figures plus récentes, de Valère Novarina à Olivier Cadiot ou Dominique Fourcade, tout en participant à l’émergence d’une nouvelle génération de poètes : Christophe Tarkos, Philippe Beck, Nathalie Quintane, Charles Pennequin, Cécile Mainardi – parmi beaucoup d’autres.

Litanies, cut-ups, collages, syntaxe tourmentée, écritures pauvres ou lyrisme contrarié – tout est mis à contribution pour « redonner des couleurs » (et un rythme neuf) au poème contemporain. Durant ses dix-sept ans d’existence, la revue aura bel et bien été le laboratoire central des écrivains – hommes et femmes – qu’elle a su rassembler, dans un esprit d’ouverture et de diversité.

Réunissant plus de 80 auteurs, l’anthologie que nous proposons aujourd’hui traverse l’ensemble de ces 28 numéros. Un long entretien en ouverture avec Jean-Michel Espitallier en restitue l’histoire et en éclaircit les enjeux, dans le contexte d’aujourd’hui.