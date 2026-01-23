Montage littéraire
En 1993, Littérature conscrait au "montage littéraire" un sommaire resté fameux. La revue vincennoise renouvelle cette initiative avec une livraison intitulée "Montage littéraire. De Cadiot à Quintane", initiée par Julien Jeusette, Julien Pieron et François Provenzano. Fondé sur le prélèvement, le copier-coller et le réagencement de discours existants, le montage y est envisagé à la fois comme procédé formel et comme geste critique. Héritier de traditions allant de Lautréamont à William Burroughs, il reconfigure les discours d’oppression, provoque des chocs de sens et engage une politique du langage qui ne recourt pas à l’argumentation directe. Les dix contributions qui composent le volume en retracent la généalogie, interrogent les outils théoriques disponibles et analysent les résistances critiques auxquelles ces écritures se heurtent. Il en ressort que le montage affronte des enjeux contemporains décisifs, tout en contribuant à redéfinir les formes, les usages et les frontières du littéraire. Ce sommaire est d'ores-et-déjà accessible en ligne sur Cairn via Fabula…