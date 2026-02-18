Valentīnus Albigēnsis, Variae Lēctiōnēs: Ex Aulī Gelliī librīs Noctium Atticārum I-IV

Il s’agit d’une anthologie d’extraits courts et de niveau intermédiaire. Chaque extrait est accompagné, dans les marges, de notes et de commentaires, comme cela se fait dans la méthode Ørberg. Pour certains textes, on propose une lēctiō additiālis, traitant du même thème que la lēctiō genuīna. Elle permettra au lecteur de s’entraîner à la lecture cursive, sans aucun étayage.

Hoc flōrilēgium cōnstat ex excerptīs Aulī Gelliī Noctium Atticārum, quibus nōn solum lēctiōnēs simpliciōrēs, vērum et nōtās in marginibus adjēcī, eō cōnsiliō ut lēctor sē ad legendum exercēre possit.