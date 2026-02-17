Martin Buber, Confessions extatiques (1909)

Traduction Jean Malaplate

Postface de Dominique Bourel

Confessions extatiques est un livre à part dans l’œuvre de Martin Buber. L’ouvrage réunit de nombreux témoignages et textes mystiques issus de différentes époques et cultures. Du monachisme grec à l’hindouisme en passant par la pensée des soufis ou les paroles de Lao-Tseu. «Nous ne prêtons pas ici l’oreille à ces conceptions qui voudraient mettre de l’ordre même dans les recoins les plus obscurs ; nous écoutons un homme ou une femme parler de son âme, du secret le plus ineffable de son âme. »

Publié par l’auteur en 1909 à l’âge de 30 ans, bien avant de devenir une figure intellectuelle mondialement reconnue, Confessions extatiques laisse entrevoir les développements futurs de la pensée de Martin Buber, notamment ses recherches autour d’un socialisme communautaire (Utopie et socialisme), sa réflexion sur l’altérité et la figure de l’Autre (Je et Tu) et son étude autour du judaïsme hassidique (Les Récits hassidiques). Un ouvrage clé pour comprendre et éclairer la pensée du grand philosophe.