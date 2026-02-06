Elena Balzamo (éd.), Examen de conscience. Poésie russe en temps de guerre

Édition bilingue

Présentation et choix par Elena Balzamo

Le monde joyeux doit-il sombrer ?

La mère patrie à l’haleine fétide

respire tout près,

mâchoire ursine.

Мikhaïl Aïzenberg

Depuis le début de la guerre en Ukraine, des poètes russes dissidents ont pris la plume, donnant naissance à un flot poétique d’une rare puissance. Tour à tour sous la forme de parodie, d’élégie ou de journal intime, les seize auteurs de ce recueil se livrent à un examen de conscience de leur société et de leur pays en temps de guerre. Ces textes engagés, censurés, et parfois diffusés clandestinement tracent les contours d’une création poétique russe contemporaine diverse et protéiforme, où le « nous » supplante le « je » et s’adonne à une introspection collective.

Elena Balzamo est née en 1956 à Moscou, et vit désormais à Paris. Spécialiste des littératures scandinaves et russes, elle est traductrice, autrice et critique littéraire, notamment au Monde des livres.