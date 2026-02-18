Henri Bosco, Lettres à Jean Grenier, 1925-1968 (éd. Alain Tassel)

C'est en octobre 1924, à l’Institut français de Naples, qu’Henri Bosco rencontre Jean Grenier, jeune agrégé de philosophie connu du grand public pour être, quelques années plus tard, le professeur d’Albert Camus.

Entre le romancier et le philosophe naît une amitié solide dont témoignent les lettres d'Henri Bosco, seul versant disponible d’une correspondance qui s’échelonne sur une quarantaine d’années. Rédigées à un rythme soutenu entre 1926 et 1930, ces lettres intimes déroulent la chronique d’une amitié fondée sur une culture commune et sur des valeurs partagées. Y résonne aussi l’écho du fascisme et de la montée des périls.

C’est un Bosco méconnu, celui des années napolitaines, que l’on découvre dans ces missives : un homme fougueux, jovial, porté par une vitalité généreuse, mais aussi un amoureux tour à tour enflammé et meurtri par des relations sentimentales complexes. Apportant un éclairage inédit sur l’homme et sur ses convictions, ces textes nous invitent à prendre connaissance des réflexions du romancier sur ses oeuvres. Agrémenté par le recours à l’humour ou vivifié par l’exercice d’une ironie mordante, ce commerce épistolaire séduit par sa riche palette stylistique. Il se révèle un document essentiel à la compréhension de l’homme comme de l’oeuvre romanesque.

Professeur émérite de l'Université Côte d’Azur, Alain Tassel est spécialiste du roman français du premier XXe siècle. Ses publications portent notamment sur les œuvres de Joseph Kessel, d’Henri Bosco et de Roger Martin du Gard.