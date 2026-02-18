Le Couronnement de Louis. Les rédactions en vers (éd. Y.G. Lepage)

Introduction de Alain CORBELLARI

Édité par Yvan G. LEPAGE

Traduit par Silvère MENEGALDO

Le Couronnement de Louis est le récit clé du cycle héroïque le plus étendu et le plus célèbre de la littérature médiévale : celui de Guillaume d’Orange. Cette chanson de geste fait en effet la jonction entre la fin du règne de Charlemagne et le début de son peu digne successeur, le faible Louis, dont Guillaume sera malgré tout l’indéfectible soutien. Au-delà de la réflexion politique et de ses fondements historiques, c’est un récit plein de panache qui, d’Aix-la-Chapelle à Rome en passant par Tours, de mêlées sanglantes en duels féroces contre Sarrasins ou barons félons, dresse le portrait d’un héros toujours en mouvement et en lutte, au service de Dieu et de son roi.

Le Couronnement de Louis est présenté ici pour la première fois dans une traduction juxtalinéaire de ses trois principales versions.

Les textes établis par Yvan G. Lepage ont été traduits et commentés par Silvère Menegaldo, avec une introduction synthétique d’Alain Corbellari.

Table des matières

Introduction

Note sur l’édition et la traduction

Indications bibliographiques

Le Couronnement de Louis

Rédaction A-B

Rédaction D

Glossaire Index.

