Marie NDiaye, Eaux secrètes. Œuvres choisies

Édition de l'autrice

Ce volume contient : Voir moins Hilda Rosie Carpe Autoportrait en vert Trois femmes puissantes Ladivine La Cheffe, roman d'une cuisinière

Au cœur des œuvres emblématiques de Marie NDiaye réunies dans cette édition se trouvent des histoires de femmes, aux caractères forts et toujours ambivalents, qui essaient d’échapper à la réalité les entourant. L’étrangeté des relations et le mystère des événements s’insinuent dans les destins de ses personnages et se transmettent de génération en génération. L’entrée dans l’univers de Marie NDiaye s’accomplit par une immersion dans les émotions les plus inquiétantes, mais aussi dans une apparente douceur que sa langue évoque. Il faut oser franchir les eaux secrètes de son écriture pour comprendre que la frontière entre vie réelle et irréelle, rêve et cauchemar, visible et invisible, est très poreuse. Pour ce volume, une galerie de documents inédits issus des archives personnelles de l’écrivaine nous accompagne dans une traversée mystique. On y découvre les lieux de sa vie, ainsi que les œuvres qui ont inspiré sa créativité si singulière.