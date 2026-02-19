Le Mystère de la Vie de sainte Marguerite (BnF, Rés. YF-4690) (éd. Michela Spacagno)

Anonyme

Le Mystère de la Vie de sainte Marguerite (BnF, Rés. YF-4690)

Édition scientique de Michela Spacagno

Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes littéraires du Moyen Âge », n° 82, série « Corpus du théâtre médiéval » n° 3, 2026.

Le Mystère de la Vie de sainte Marguerite est une pièce hagiographique composée probablement dans la seconde moitié du XVe siècle. Cet ouvrage en propose la première édition critique, accompagnée d’une étude linguistique approfondie, ainsi que d’une analyse métrique détaillée du texte.

