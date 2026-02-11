Abbès Zouache, La croisade. Une histoire partagée

Qu’est-ce que la croisade ? Comment prendre en compte l’ensemble des regards qui, depuis plus d’un millénaire, se sont portés sur un phénomène qui, aujourd’hui encore, hante les relations internationales ? Abbès Zouache fait appel à des sources variées, latines, arabes, arméniennes ou grecques, qu’il traite sans volonté préalable de les hiérarchiser, et multiplie les rencontres entre des historiographies arabes et européennes ou américaines qui s’ignorent généralement. Cette démarche lui permet de proposer une nouvelle histoire de la croisade, dont il montre qu’elle est un phénomène mémoriel sans pareil qui, depuis l’appel de Clermont du pape Urbain II, véhicule des enjeux idéologiques et politiques de grande ampleur.

What is the Crusade? How can we take into account all the views that have been expressed for more than a thousand years on a phenomenon that still haunts international relations today? Abbès Zouache draws on a variety of sources—Latin, Arabic, Armenian and Greek—which he treats without any prior intention of ranking them, and increases the number of encounters between Arab and European or American historiographies, which are generally unaware of each other. This approach allows him to propose a new history of the Crusade, which he shows to be a unique memorial phenomenon that, from the time of Pope Urban II's Clermont Appeal, has been a vehicle for far-reaching ideological and political issues.

ما هي الحروب الصليبية؟ كيف يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الرؤى التي تناولت هذه الظاهرة على مدى أكثر من ألف عام، والتي لا تزال حتى اليوم تؤرق العلاقات الدولية؟ يعتمد عباس زواش على مجموعة متنوعة من المصادر منها اللاتينية والعربية والأرمنية واليونانية، ويتعامل معها دون أي نية مسبقة لتأسيس تراتبية فيما بينها، كما يضاعف فرص الالتقاء بين أعمال المؤرخين العرب والأوروبيين أو الأمريكيين، الذين يجهلون بعضهم البعض بشكل عام. ويمكّنه هذا النهج من اقتراح تاريخ جديد للحروب الصليبية، التي يبيِّن أنها ظاهرة فريدة للذاكرة، كانت وما برحت، منذ نداء البابا أوربان الثاني في كليرمونت، وسيلة ناقلة لقضايا أيديولوجية وسياسية بعيدة المدى.

Abbès Zouache est médiéviste, historien et philologue. Directeur de recherche au CNRS, il est directeur des études de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire depuis septembre 2021. De 2017 à 2021, il a dirigé le Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa (CEFAS), renommé en 2020 Centre français de recherche de la péninsule Arabique (CEFREPA). Spécialiste de la guerre et de la paix dans l'Orient médiéval (Xe-XVe siècle), il s'intéresse tout particulièrement aux relations islamo-chrétiennes dans le cadre de la croisade.

