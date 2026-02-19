Frédéric Fruteau de Laclos, Bruno Latour et l’anthropologie des modernes. Contre-enquête

« Nous n’avons jamais été modernes ». Bruno Latour a fait de cette déclaration fracassante le titre d’un de ses essais les plus célèbres. Il y affirme que les modernes, en dépit de leurs prétentions à dissocier Nature et Culture, n’ont cessé de mélanger les registres et d’instaurer d’étranges réalités hybrides. Selon Latour, il faudrait renoncer à la connaissance pour saisir avec les non-modernes les conditions de la « co-naissance » de l’humain et du non-humain.

Pourtant, rien n’est moins évident que ce renoncement. C’est ce qu’on comprend en retraçant la trajectoire de Latour, aussi bien intellectuelle qu’existentielle, à travers les rencontres qui ont marqué sa carrière. Il est alors possible de lui opposer le contre-modèle d’une théorie de la connaissance qui, pour être ouverte à la diversité moderne et non-moderne des modes de penser, continue d’envisager les savoirs du point de vue de leur cohérence théorique et de leur mise à l’épreuve expérimentale.

Frédéric Fruteau de Laclos est professeur de philosophie à l’université Paris-Est Créteil et membre du Laboratoire de recherche Lettres, Idées, Savoirs (EA 4395).