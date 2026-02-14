Horst Bredekamp, La psychanalyse figurative de Sigmund Freud – Le Moïse de Michel-Ange et la collection d'idoles

Traduit de l'allemand par Emmanuel Faure

Titre original : Sigmund Freuds figürliche Psychoanalyse – Der Moses Michelangelos und die Sammlung von Idolen, Schwabe, 2023).

Envisagées en parallèle, l'étude de Sigmund Freud sur le Moïse de Michel-Ange et sa collection privée de statuettes antiques révèlent les éléments d'une psychanalyse visuelle venant contredire la nature prétendument iconoclaste de cette science.Freud intégrait ses statuettes dans sa pratique thérapeutique et trouvait dans celles-ci un motif de ressourcement inlassable.

Toutefois, pour en exploiter pleinement les effets, Freud a dû invisibiliser sinon refouler cette forme de pratique thérapeutique. Par son étude minutieuse, Horst Bredekamp reconstitue le rôle de ces figurations matérielles pour Freud, et démontre que sa fascination pour le Moïse, tout comme sa collection, sont à mille lieues de l'interdit mosaïque de l'image.

Chez Freud, les figures matérielles ne sont pas bannies, mais constituent au contraire des complices incontournables pour la psychanalyse lorsqu'il s'agit de faire émerger et de soigner les traumatismes enfouis.

Historien d'art et philosophe, Horst Bredekamp (né en 1947 à Kiel) est professeur à l'Institut d'histoire de l'art et de l'image de l'Université Humboldt de Berlin et, depuis 2019, senior co-director du pôle d'excellence Matters of Activity. Auteur de nombreux livres et articles, il a obtenu plusieurs distinctions en Allemagne, dont le prix Sigmund-Freud (2001).