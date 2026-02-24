"Platon banni ou la démocratie américaine en péril", par Nathan Bracher (laviedesidees.fr)

À lire sur laviedesidees.fr :

"Platon banni ou la démocratie américaine en péril", par Nathan Bracher (le 24 février 2026)

Au-delà du Texas, où un enseignant a été sommé de retirer Platon du programme, la dictature idéologique a commencé aux États-Unis. Il s’agit d’un assaut contre les universités, la liberté de pensée et d’expression. Comment résister à ce rouleur compresseur ?

Interdire un texte de Platon dans un cours de philosophie dispensé dans une grande université ? A priori, c’est surréaliste. C’est pourtant ce qui s’est passé aux États-Unis, à Texas A & M University (TAMU), où j’ai enseigné le français de 1986 à 2024. Si cette interdiction a pu abasourdir le monde extérieur, elle n’a pas surgi de nulle part.

Bien au contraire, la censure d’un extrait du Banquet (où Aristophane relate le mythe des androgynes pour expliquer les ressorts de l’amour humain) n’est que le plus récent des méfaits découlant d’une série d’initiatives prises par le gouverneur du Texas Greg Abbott et les Républicains dans l’Assemblée législative de l’État qui, depuis des années, visent à museler les professeurs et à empêcher tout enseignement qui les dérange, notamment lorsqu’il s’agit des questions de genre et de sexualité, ainsi que des inégalités et injustices raciales. […]

Lire la suite…