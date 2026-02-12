Denis Kambouchner, Des enfants instruits. Réconcilier l’école et la culture

Voulez-vous des enfants instruits, ou des ignorants ? Question trop abrupte ? On l’a prétendu : l’important, plutôt que le savoir, n’est-ce pas l’habileté à trouver l’information ? Mais non : pour toute chose ou presque, il faut des bases, et apprendre, c’est incorporer. C’est le premier objet de ce livre. À présent et de façon générale, notre école peut-elle faire des enfants instruits ? Au vu de sa pente, on en doute. L’état du service public laisse trop à désirer. Que faire alors ? C’est le second objet de ce livre : trouver comment enrichir l’école, vite.

La crise de notre système éducatif est plurielle, dans ses aspects comme dans ses causes. L’urgent n’est pas de chercher à qui la faute, mais d’aller au fond des problèmes posés. Nature et valeur de la culture à installer, rôle et statut des enseignants, place des écrans et de l’IA, relations avec les familles, destin de l’idéal républicain… En dix chapitres, ce livre qui s’adresse à tous s’attache à éclairer une série de point clés, et à définir les nouveaux équilibres dont, quoi qu’il en soit de l’état du monde, l’éducation scolaire aura besoin.

Présentation audio…

Lire un extrait…

—

Denis Kambouchner, professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est historien de la philosophie moderne. Directeur de la nouvelle édition des Œuvres de Descartes (Gallimard), il a notamment publié Descartes n’a pas dit (Les Belles Lettres, 2015). Après Une école contre l’autre (2000), L’École, question philosophique (2013) et Quelque chose dans la tête (2019), Des Enfants instruits est son quatrième ouvrage sur les problèmes de l’éducation scolaire et de la culture. Il est également l’auteur d’un roman pour la jeunesse, Rendez-vous à Troie (2e éd., Les Belles Lettres, 2025).

—

Sommaire

Avant-propos

I. L’école au point critique

II. Des enfants instruits

III. La crise de l’enseignement : aspects philosophiques

IV. La parole enseignante à l’ère du numérique

V. Néolibéralisme, encore

VI. D’un « séparatisme » l’autre

VII« Faire des républicains » : l’avenir d’une idée

VIII. La question posée aux classiques

IX. Fatigue de la culture, crise des humanités

X. Les deux temps de la culture

Conclusion : Par où commencer ?



Annexes

I. L’enquête, le réquisitoire, l’utopie

À propos d’un livre de Jean-Pierre Terrail

II. Le numérique, l’école et le sens

Entretien avec Francis Demoz

III. Entretien avec Sébastien-Akira Alix

Origine des chapitres

Index des noms cités