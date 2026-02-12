Denis Kambouchner, Des enfants instruits. Réconcilier l’école et la culture
Voulez-vous des enfants instruits, ou des ignorants ? Question trop abrupte ? On l’a prétendu : l’important, plutôt que le savoir, n’est-ce pas l’habileté à trouver l’information ? Mais non : pour toute chose ou presque, il faut des bases, et apprendre, c’est incorporer. C’est le premier objet de ce livre. À présent et de façon générale, notre école peut-elle faire des enfants instruits ? Au vu de sa pente, on en doute. L’état du service public laisse trop à désirer. Que faire alors ? C’est le second objet de ce livre : trouver comment enrichir l’école, vite.
La crise de notre système éducatif est plurielle, dans ses aspects comme dans ses causes. L’urgent n’est pas de chercher à qui la faute, mais d’aller au fond des problèmes posés. Nature et valeur de la culture à installer, rôle et statut des enseignants, place des écrans et de l’IA, relations avec les familles, destin de l’idéal républicain… En dix chapitres, ce livre qui s’adresse à tous s’attache à éclairer une série de point clés, et à définir les nouveaux équilibres dont, quoi qu’il en soit de l’état du monde, l’éducation scolaire aura besoin.
Denis Kambouchner, professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est historien de la philosophie moderne. Directeur de la nouvelle édition des Œuvres de Descartes (Gallimard), il a notamment publié Descartes n’a pas dit (Les Belles Lettres, 2015). Après Une école contre l’autre (2000), L’École, question philosophique (2013) et Quelque chose dans la tête (2019), Des Enfants instruits est son quatrième ouvrage sur les problèmes de l’éducation scolaire et de la culture. Il est également l’auteur d’un roman pour la jeunesse, Rendez-vous à Troie (2e éd., Les Belles Lettres, 2025).
Sommaire
Avant-propos
I. L’école au point critique
II. Des enfants instruits
III. La crise de l’enseignement : aspects philosophiques
IV. La parole enseignante à l’ère du numérique
V. Néolibéralisme, encore
VI. D’un « séparatisme » l’autre
VII« Faire des républicains » : l’avenir d’une idée
VIII. La question posée aux classiques
IX. Fatigue de la culture, crise des humanités
X. Les deux temps de la culture
Conclusion : Par où commencer ?
Annexes
I. L’enquête, le réquisitoire, l’utopie
À propos d’un livre de Jean-Pierre Terrail
II. Le numérique, l’école et le sens
Entretien avec Francis Demoz
III. Entretien avec Sébastien-Akira Alix
Origine des chapitres
Index des noms cités