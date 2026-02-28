Jacques Ellul, Entre technique et liberté (éd. Patrick Chastenet)

Ce volume contient : Le Système technicien ; Propagandes ; L'Espérance oubliée ; Anarchie et christianisme.

Figure majeure de la critique de la modernité, Jacques Ellul (1912-1994) a montré que la technique ne sert plus l'homme : c'est désormais lui qui la sert. À quoi bon, demande-t-il, se libérer des mythes ancestraux si c'est pour se soumettre au culte du progrès et à la tyrannie d'une aristocratie technicienne ?

Dans Le Système technicien (1977), il met en lumière l'ambivalence du progrès technique et invite ses lecteurs à " y instaurer une tremblante liberté ", résumant ainsi son message : " On ne peut pas créer une société libre avec des moyens d'esclave. "

Avec Propagandes (1962), Ellul révèle que la propagande n'est pas l'outil des seuls régimes autoritaires mais l'un des rouages essentiels des démocraties modernes. Il anticipe l'ère des fake news et de la post-vérité en montrant que l'abondance d'informations accroît la crédulité et nourrit le besoin de récits simplificateurs.

L'œuvre spirituelle d'Ellul apporte un contrepoint indispensable à ses travaux théoriques. Dans L'Espérance oubliée (1972), il distingue l'espoir, trompeur, de l'espérance, capable de naître lorsque tout semble perdu, et inscrit la liberté au cœur de l'éthique chrétienne. Anarchie et christianisme (1988) prolonge cette réflexion en affirmant que l'exigence de liberté appelle une critique radicale du pouvoir, l'anarchie apparaissant comme l'expression politique la plus compatible avec la Bible.

En introduisant et annotant ces quatre ouvrages majeurs, Patrick Chastenet offre la mise en perspective qui manquait jusqu'ici à une œuvre décisive, plus actuelle que jamais à l'heure de l'IA, des technologies omniprésentes et de la confusion informationnelle.

