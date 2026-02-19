Le socialisme moral. Entretien avec Lea Ypi, par Julien Le Mauff (laviedesidees.fr)

À lire sur laviedesidees.fr :

Le socialisme moral. Entretien avec Lea Ypi, par Julien Le Mauff (en ligne le 18 février)

Comment dépasser la double impasse du socialisme d’État et du capitalisme de marché ? Pour Lea Ypi, revenir à Kant et aux Lumières constitue une perspective afin de refonder la liberté comme responsabilité sociale, et pour ouvrir un horizon cosmopolite contre l’autoritarisme du profit.

"Invitée du Collège de France pour l’année 2025-2026 dans le cadre de la chaire annuelle L’invention de l’Europe par les langues et les cultures, Lea Ypi pose un diagnostic sans appel sur notre époque. Partant de son expérience singulière de l’effondrement du communisme en Albanie, elle décrit la manière dont les promesses de liberté associées à l’arrivée du capitalisme se sont heurtées à de nouvelles formes d’oppression « horizontale », dans un monde où tout se marchande et où les relations humaines se transforment en transactions économiques. Consacrant son cours à l’idée de « socialisme moral », elle part d’un constat : les sociétés libérales ont progressivement vidé le concept de liberté de sa substance, la réduisant à une succession de choix individuels sans cesse conditionnés par la publicité, les algorithmes et la logique du profit. Une liberté de choix qui ne s’interroge plus sur les conditions mêmes de ces choix. […]."

Philosophe et politiste albanaise, Lea Ypi est professeure de théorie politique à la London School of Economics. Spécialiste de Kant, elle travaille à refonder une théorie politique qui concilie les exigences de liberté individuelle et de justice sociale. Elle est l’autrice de Global Justice and Avant-Garde Political Agency (Oxford University Press, 2011) et de The Architectonic of Reason (Oxford University Press, 2021). Son livre autobiographique Enfin Libre. Grandir quand tout s’écroule (Seuil, 2022) faisait le récit de son adolescence entre chute du communisme et espoirs déçus du capitalisme. Cette exploration autobiographique nourrit également le roman Indignité (Calmann-Lévy, 2026), dédié à la jeunesse de sa grand-mère.