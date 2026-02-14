Marshall Sahlins, Un univers enchanté. Anthropologie de la plus grande part de l'humanité

The New Science of the Enchanted Universe

Trad. de l'anglais (États-Unis) par Abel Gerschenfeld. Avec la collaboration de Frederick B. Henry



Durant la majeure partie de l’histoire et au sein de la plupart des sociétés, la vie humaine a été soumise à des dieux, des puissances ou des esprits, partout présents dans l’expérience quotidienne. En abordant ces sociétés qui évoluent dans un univers enchanté avec les outils et les préjugés de notre propre monde désenchanté, l’anthropologie n’a cessé de les défigurer. Car pour comprendre les conceptions de ces innombrables hommes et femmes, il faut en réalité rompre avec les notions modernes de religion, de croyance, de surnaturel ou de mythe. Ainsi seulement peut-on ouvrir la voie à une « science nouvelle » attentive aux diverses ontologies.

Revisite et synthèse de l’histoire de la discipline, tour du monde conduisant des Inuit du cercle arctique aux Dinka d’Afrique de l’Est, en passant par les Araweté d’Amazonie ou les habitants des îles Trobriand, ce texte posthume de Marshall Sahlins met en lumière ce qui est le cœur battant de la recherche à laquelle il a consacré sa vie : une « double illumination », où la compréhension de sociétés différentes est toujours aussi une manière de mieux se connaître.

