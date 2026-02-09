Traversées, carrefours, intersections : les études québécoises entre fracture et connexion (Montréal)

24e Congrès bisannuel de l’ACQS

Traversées, carrefours, intersections :Les études québécoises entre fracture et connexion

12–15 novembre 2026

Le American Council for Québec Studies (ACQS) sollicite des propositions de communication pour son prochain congrès, qui se tiendra du 12 au 15 novembre 2026 à l’Hôtel Omni Mont-Royal, à Montréal.

Le thème retenu, « Traversées, carrefours, intersections : les études québécoises entre fracture et connexion », se prête à une grande diversité d’approches, tant en sciences sociales qu’en arts et lettres. Nous souhaitons mettre en valeur l’importance des échanges rendus possibles par les traversées, les carrefours (métaphoriques ou réels) et les intersections culturelles et politiques qui enrichissent les communautés francophones nord-américaines.

En cette période de turbulences transfrontalières et internationales, plusieurs questions se posent :

•Comment les traversées entre nos pays voisins évoluent-elles ?

•Quelles tensions, fractures et transformations marquent actuellement les échanges transfrontaliers ?

•Quels récits, pratiques et imaginaires renforcent — ou remettent en cause — la construction et l’idée même du bon voisinage ?

•Quels défis nous attendent à la croisée de nos chemins ?

L’ACQS invite également les étudiant·e·s de tous les niveaux — premier cycle, maîtrise et doctorat — à soumettre des propositions de communication pour participer à notre Colloque des jeunes chercheur·e·s. Les personnes inscrites au premier cycle doivent présenter en collaboration avec un mentor. L’admission au colloque se fait sur une base compétitive, et les personnes retenues auront l’occasion de rencontrer d’autres chercheur·e·s en début de carrière et bénéficieront du mentorat de professeur·e·s établi·e·s. Les personnes admises au colloque recevront jusqu’à 1000 $USD pour contribuer aux frais d’inscription au congrès ainsi qu’aux dépenses de déplacement.

Toutes les propositions (résumés de +/- 250 mots) doivent être soumises via le portail Oxford Abstracts : https://app.oxfordabstracts.com/stages/37833/submitter. Les communications peuvent être présentées en français ou en anglais. La date limite de soumission des résumés est le 1ᵉʳ avril 2026.

Pour soumettre une session complète : Chaque intervenant doit soumettre individuellement son résumé sur Oxford Abstracts, en indiquant le titre complet de la session ainsi que le nom de son président ou de son organisateur dans le champ approprié.

Pour solliciter des propositions pour un panel, à afficher sur le site web de l’ACQS :Veuillez envoyer le titre de votre session proposée et une courte description (+/- 250 mots), ainsi que votre nom et votre affiliation institutionnelle, à Christina Keppie, vice-présidente et responsable du colloque, à l’adresse : keppiec@wwu.edu.

L’ACQS a le plaisir d’annoncer un tarif de groupe préférentiel de 229 $ CA à l’Hôtel Omni Mont-Royal. Un lien pour effectuer les réservations sera disponible sur le site web de l’ACQS au printemps 2026.

—

24th Biennial Conference of the ACQS

Crossings, Crossroads, Intersections: Québec Studies at the Crossroads of Fracture and Connection

November 12-15, 2026

The American Council for Québec Studies (ACQS) invites proposals for papers for its next biennial conference, to be held November 12–15, 2026, at the Omni Mont-Royal Hotel in Montréal.The chosen theme, “Crossings, Crossroads, Intersections: Québec Studies Between Fracture and Connection,” welcomes a wide range of approaches in both the social sciences and the arts and humanities. We aim to highlight the significance of the exchanges made possible through crossings, crossroads (both metaphorical and real), and the cultural and political intersections that enrich North American Francophone communities.

In this time of cross-border and global turbulence, several questions arise:

•How are the crossings between our neighboring countries evolving?

•What tensions, fractures, and transformations currently shape transborder exchanges?

•What narratives, practices, and imaginaries reinforce—or challenge—the very idea of “good neighborliness”?

•What challenges await us at the crossroads ahead?

The ACQS also invites proposals for papers from students at all levels—undergraduate, graduate, and postgraduate—for participation in our Emerging Scholars Colloquium. Undergraduate applicants must present in collaboration with a mentor. Acceptance into the colloquium is competitive, and selected scholars will benefit from close connections with fellow graduate students and junior faculty, as well as mentorship from senior scholars. Emerging scholars accepted into the colloquium will receive up to $1,000 USD in funding to help offset conference registration and travel expenses.

All submissions (abstracts of +/-250 words) are made via the Oxford Abstracts portal: https://app.oxfordabstracts.com/stages/37833/submitter.

Conference presentations can be made in French or English. The deadline for the submission of abstracts is April 1st, 2026.

To submit a complete session: Each presenter should submit abstracts individually on Oxford Abstracts, indicating the full session’s title and its chair or organizer in the appropriate field.

To solicit submissions to a panel, to be posted on the ACQS website: Please send the title of your proposed session and a short description (+/- 250 words), as well as your name and institutional affiliation to Christina Keppie, Vice President and Conference Chair, at keppiec@wwu.edu.

ACQS is pleased to announce a discounted group rate of CAD $229 at the Omni Hotel in downtown Montréal.

A reservation link will be posted on the ACQS website in Spring 2026.