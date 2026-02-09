Michel Foucault et la littérature : régimes de discours, formes de vie, politiques du savoir (Grenade)

Call for papers (FR, EN, ES)

Michel Foucault et la littérature : régimes de discours, formes de vie, politiques du savoir.

Michel Foucault and literature: regimes of discourse, ways of life, politics of knowledge

Ce numéro spécial de la revue Theory Now. Journal of Literature, Critique, and Thought vise à poursuivre et à élargir l’espace de réflexion actuel consacré aux relations entre la pensée foucaldienne et la littérature, à la lumière de la publication récente de plusieurs écrits demeurés longtemps inédits.

L’objectif de ce volume est d’examiner comment la littérature, en tant que pratique discursive, figure du dehors et expérience du langage, traverse de manière souterraine l’ensemble de l’œuvre de Michel Foucault. Des analyses archéologiques du discours à ses propositions liées à la généalogie du pouvoir et aux technologies de soi, la littérature apparaît dans l’œuvre du penseur français comme un véritable laboratoire où sont mis à l’épreuve des modes de véridiction, des formes de subjectivation et des régimes de normativité. Dans cette perspective, la littérature n’est pas seulement un objet d’analyse, mais une dimension productive de la pensée : une forme de vie, une pratique de liberté et un espace politique d’expérimentation du langage.

À partir des textes foucaldiens consacrés à des notions littéraires telles que la fiction, le dehors, le langage ou la transgression, ce numéro propose de cartographier les continuités, ruptures et discontinuités entre le “premier” et le “dernier” Foucault : de quelle manière des concepts tels que la parrhèsia, le souci de soi ou la véridiction répondent-ils à des généalogies que l’auteur avait déjà commencé à tracer dans son approche singulière de la littérature ? Il s’agit ainsi de repenser cette pratique d’écriture comme un dispositif lié à des formes de savoir, de vie et de politique, et de la situer au cœur même de la pensée foucaldienne. La nuance introduite dans ce numéro consiste à affirmer, dans le sillage de ce que proposait Simon During dans Foucault and Literature: Towards a Genealogy of Writing (1992), que le rapport entre Foucault et la littérature ne se limite pas à ses recherches explicites et précoces sur l’archéologie du savoir et la question de la folie. Au contraire, notre hypothèse de départ est que ce lien traverse l’ensemble de son parcours intellectuel, quoique selon des modalités moins évidentes, point confirmé par la publication, depuis 2005, de ses textes inédits.

De même, ce numéro entend explorer les résonances entre Foucault et d’autres penseurs contemporains (Blanchot, Bataille, Barthes, Althusser, Rancière, Said), ainsi qu’avec certains de ses prédécesseurs (Nietzsche, Merleau-Ponty, Bergson), afin de reconstruire un réseau de dialogues théoriques susceptible de contribuer à une philosophie de la littérature aux XXe et XXIe siècles. Le numéro souhaite aborder la pertinence de ces recherches dans les débats actuels sur les politiques de la littérature et sur la littérature en tant qu’événement. Il vise à montrer en quoi la littérature peut constituer un champ privilégié pour l’étude des processus de subjectivation et d’autoformation, des transformations des régimes de pouvoir et de savoir, ou encore de la configuration de stratégies de résistance ainsi que d’émancipation politique, éthique et sociale.

Ce numéro spécial a pour ambition de réunir des travaux issus de différentes disciplines et explorant la manière dont littérature et philosophie entrent en dialogue dans les projets foucaldiens de subjectivation, de critique politique et d’éthique. Une attention particulière sera portée aux contributions offrant une réflexion théorique rigoureuse, une analyse historico-critique ou une discussion de la pertinence contemporaine de ces concepts, ainsi qu’aux travaux abordant l’un ou plusieurs des thèmes suivants :

· Politiques de la littérature dans les écrits inédits de Foucault.

· Histoire d’une relation : comment l’usage du littéraire se transforme-t-il entre le premier et le dernier Foucault ?

· Régimes de discours et fictions du savoir.

· La bibliothèque de Foucault : Borges, Sade, Nerval, Roussel, Hölderlin, Baudelaire, Flaubert…

· Foucault lecteur : archéologie, généalogie et critique littéraire.

· Littérature, archives et formes de vie.

· Parrhèsia et écriture : pratiques de véridiction.

· Foucault et la poétique de la transgression : Bataille, Blanchot, Klossowski.

· Processus de subjectivation et esthétique de l’existence.

· Biopolitique, biopoétique, écopolitique.

· Infamie et célébrité littéraire.

· Foucault et le romantisme.

· Histoire de la vérité et représentation littéraire.

· Modalités de pensée : discours littéraire, discours philosophique.

· Foucault et la littérature pour le XXIe siècle.

Les personnes souhaitant proposer un article pour ce numéro spécial devront s’inscrire sur le site de la revue et suivre les instructions éditoriales avant le 15 juin 2026 (voir consignes à l’adresse suivante : https://revistaseug.ugr.es/index.php/TNJ/about/submissions#authorGuidelines). Tous les articles soumis feront l’objet d’une évaluation en double aveugle, et leur publication dépendra de l’issue positive de ce processus.

Les articles devront compter entre 7 000 et 9 000 mots, notes et références comprises. Ils pourront être rédigés en espagnol, en anglais ou en français, et devront respecter le style bibliographique indiqué dans les consignes éditoriales de la revue.

—

This monograph seeks to continue and expand the current space for discussion around the relationship between Foucaultian thought and literature, in light of the recent publication of several writings that had long remained unpublished.

The aim of this monograph is to examine how literature, as a discursive practice, figure of the outside, and experience of language, runs underground through the entire work of Michel Foucault. From archaeological analyses of discourse to his proposals linked to the genealogy of power and technologies of the self, literature appears in the French author's work as a laboratory where modes of veridiction, forms of subjectivation and regimes of normativity are tested. In this transition, literature is not merely an object of analysis, but a productive dimension of thought: a way of life, a practice of freedom, and a political space for experimentation with language.

Based on Foucault's writings on literary notions such as fiction, outside, language and transgression, this issue proposes to map the continuities, breaks and discontinuities between the “early” and “late” Foucault: how concepts such as parrhesia, self-care, and veridiction respond to genealogies that the author had already begun to address in his particular approach to literature. It is therefore a question of rethinking this writing practice as a device linked to forms of knowledge, life, and politics, and of placing it at the very heart of Foucaultian thought. The nuance incorporated in this monograph is to imply, in line with what Simon During proposed in his work Foucault and Literature: Towards a Genealogy of Writing (1992), that the relationship between the French thinker and the field of literature is not limited to his early and explicit research on the archaeology of knowledge and the question of madness. On the contrary, our starting hypothesis is that the link between Foucault and literature extends throughout his entire career, albeit in less obvious ways, a point that has been confirmed by the publication of his unpublished texts since 2005.

Likewise, this monograph seeks to explore the resonances between Foucault and other contemporary thinkers (Blanchot, Bataille, Barthes, Althusser, Rancière, Said) and his predecessors (Nietzsche, Merleau-Ponty, Bergson), in order to reconstruct a network of theoretical dialogues capable of contributing to a philosophy of literature in the 20th and 21st centuries. The monograph proposes to address the relevance of this research in current debates on the politics of literature and literature as an event. It aims to demonstrate how literature can be a privileged field for the study of processes of subjectivation and self-formation, shifts in regimes of power and knowledge, or the configuration of strategies of resistance and political, ethical, and social emancipation.

This special issue seeks to bring together research from different disciplines that explores how literature and philosophy engage in dialogue in Foucault's projects of subjectivation, political criticism, and ethics. Particular value will be placed on works that offer rigorous theoretical reflection, historical-critical analysis, and discussion of the contemporary relevance of these concepts, as well as contributions that address one or more of the following themes:

· Politics of literature in Foucault's unpublished works.

• History of a relationship: how does the use of the literary evolve between the early and the late Foucault?

• Regimes of discourse and fictions of knowledge.

• Foucault's library: Borges, Sade, Nerval, Roussel, Hölderlin.

• Foucault the reader: archaeology, genealogy, and literary criticism.

• Literature, archives, and ways of life.

• Parrhesia and writing: practices of veridiction.

• Foucault and the poetics of transgression: Bataille, Blanchot, Klossowski.

• Processes of subjectivation and aesthetics of existence.

• Biopolitics, biopoetics, ecopolitics.

• Infamy and literary fame.

• Foucault and romanticism.

• History of truth and literary representation.

• Modalities of thought: literary discourse, philosophical discourse.

• Foucault and literature for the 21st century.

Those interested in publishing in this special issue should register on the journal's website and follow the editorial instructions before June 15, 2026 (see guidelines at the following link: https://revistaseug.ugr.es/index.php/TNJ/about/submissions#authorGuidelines). All articles received will undergo a peer review process, and their publication will depend on a positive evaluation in that process.

Articles must be between 7,000 and 9,000 words, including notes and references. They may be written in Spanish, English, or French, and must follow the bibliographic style recommended in the journal's guidelines.

—

Références bibliographiques / Referencias bibliográficas

Agamben, Giorgio. Signatura rerum: sobre el método. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2010.

Attridge, Derek. The Singularity of Literature. Londres, Routledge, 2004.

— The Work of Literature. Oxford, Oxford University Press, 2015.

Barthes, Roland. El grado cero de la escritura. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

— La cámara lúcida. Barcelona, Paidós, 1989.

Bataille, Georges. La literatura y el mal. Madrid, Taurus, 1986.

Bergson, Henri. Materia y memoria. Madrid, Alianza, 2001.

Bident, Christophe. Maurice Blanchot: partenaire invisible. París, Champ Vallon, 2011.

Blanchot, Maurice. El espacio literario. Madrid, Trotta, 1992.

— La comunidad inconfesable. Madrid, Arena, 2002.

Butler, Judith. Mecanismos psíquicos del poder. Madrid, Cátedra, 2001.

— Vida precaria: el poder del duelo y la violencia. Buenos Aires, Paidós, 2006.

Canguilhem, Georges. Lo normal y lo patológico. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003.

Culler, Jonathan. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford, Oxford University Press, 1997.

— Theory of the Lyric. Cambridge, Harvard University Press, 2015.

Deleuze, Gilles. Foucault. Valencia, Pre-Textos, 1987.

Dreyfus, Hubert L., y Paul Rabinow. Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica. Buenos Aires, Nueva Visión, 2001.

During, Simon. Foucault and Literature: Towards a Genealogy of Writing. Londres, Routledge, 1992.

Eribon, Didier. Michel Foucault y sus contemporáneos. Buenos Aires, Letra Viva, 2022.

Esposito, Roberto. Bíos: biopolítica y filosofía. Buenos Aires, Amorrortu, 2006.

— Institución. Barcelona, Herder, 2022.

Favreau, Jean-François. Vertige de l’écriture. Michel Foucault et la littérature (1954-1970). Lyon, ENS Éditions, 2012.

Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. México, Siglo XXI, 1968.

— La arqueología del saber. México, Siglo XXI, 1970.

— El orden del discurso. Buenos Aires, Tusquets, 1992.

— Folie, langage, littérature, H.-P. Fruchaud, D. Lorenzini et J. Revel (ed.). Paris, Vrin, 2019.

— Historia de la sexualidad, vol. II: El uso de los placeres. Madrid, Siglo XXI, 1986.

— Historia de la sexualidad, vol. III: La inquietud de sí. Madrid, Siglo XXI, 1987.

— El pensamiento del afuera. Madrid, Pre-Textos, 1999.

— La gran extranjera. Para una literatura del pensamiento. Buenos Aires, Siglo XXI, 2015.

— La vida: la experiencia y la ciencia. Buenos Aires, Siglo XXI, 2024.

— Dits et écrits. París, Gallimard, 1994.

— Leçons sur la volonté de savoir. París, Gallimard/Seuil, 2011.

— Le courage de la vérité. Cours au Collège de France, 1984. París, Gallimard/Seuil, 2009.

Fynsk, Christopher. Language and Relation: … That There Is Language. Stanford, Stanford University Press, 1996.

Galichon, Isabelle. L’ethopoïetique de l’écriture de soi. Phantasia [En ligne], 8 | 2019.

González Blanco, Azucena (ed.). Literature and Politics in the Later Foucault. Berlin, De Gruyter, 2021.

Gros, Frédéric. Michel Foucault. París, PUF, 1996.

— Désobéir. París, Albin Michel, 2021.

Han, Béatrice. Foucault’s Critical Project: Between the Transcendental and the Historical. Stanford, Stanford University Press, 2002.

Kant, Immanuel. Crítica del juicio. Madrid, Tecnos, 2003.

Lorenzini, Daniele. La force du vrai: De Foucault à Austin. París, Le Bord de l’Eau, 2017.

Lorenzini, Daniele et Revel, Ariane (dir.). Le travail de la littérature. Usages du littéraire en philosophie. Presses universitaires de Rennes, 2012.

Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción. Buenos Aires, Planeta-Agostini, 1993.

Nancy, Jean-Luc. La comunidad desobrada. Madrid, Arena Libros, 2001.

Nietzsche, Friedrich. Genealogía de la moral. Madrid, Alianza, 1997.

Rancière, Jacques. El reparto de lo sensible: estética y política. Santiago, LOM, 2009.

— Políticas de la literatura. Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2011.

Revel, Judith. Michel Foucault: expériences de la pensée. París, Bordas, 2005.

— Foucault, une pensée du discontinu. París, Mille et une nuits, 2010.

— Le vocabulaire de Foucault. París, Ellipses, 2019.

Sabot, Philippe. Lire Les Mots et les Choses de Michel Foucault. París, PUF, 2006.

Said, Edward. El mundo, el texto y el crítico. Barcelona, Debate, 2004.

Valls Boix, Juan Evaristo. Deseo de realidad: filosofía, literatura, vida. Valencia, Pre-Textos, 2023.

Veyne, Paul. Foucault. Su pensamiento, su persona. Barcelona, Paidós, 2011.

Zamora, José Luis. Foucault y la literatura: poéticas de la verdad. Granada, Comares, 2024.