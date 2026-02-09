La vague. Esthétiques, imaginaires et savoirs d’un monde en débordement (Univ. Paris Cité)

Appel à communications

Colloque : « LA VAGUE. Esthétiques, imaginaires et savoirs d’un monde en débordement »

5-6 novembre 2026– Université Paris Cité – CERILAC

Dans le cadre de la Transversale écocritique / écopoétique du CERILAC (UFR LAC, Université Paris Cité), ce colloque souhaite ouvrir un espace de réflexion interdisciplinaire autour de la vague.

La vague est l’une des manifestations les plus visibles et les plus mystérieuses de l’élément Eau. Toujours reconnaissable mais jamais identique, forme passagère et pourtant insistante, la vague condense la dynamique propre aux milieux aquatiques : énergie, déplacement, transformation. À la fois douce et dévastatrice, elle mobilise une riche tradition symbolique et imaginaire qui traverse les arts, les littératures et la pensée. Qu’elle se présente comme motif, structure, sensation, rythme ou puissance, la vague engage une esthétique du mouvement et de l’instabilité. Si Bachelard a puissamment éclairé l’imaginaire de l’eau douce et terrestre, en revanche la vague marine, les gerbes explosives du littoral, la fougue océanique demeurent largement ouvertes à une exploration esthétique et poétique.

Ce colloque s'adresse aux chercheuses et chercheurs travaillant sur les littératures, les arts visuels, la performance, le cinéma, la musique, les humanités environnementales à dominante esthétique, ainsi qu’à celles et ceux qui, en philosophie ou en théorie esthétique, interrogent les imaginaires de l’eau, s’intéressent aux esthétiques de la fluidité et de la puissance, de la motion et de la métamorphose.

Il souhaite explorer les représentations, les formes et les imaginaires de la vague, les figures de l’eau en mouvement, les sensations d’immersion, submersion ou de débordement, les rythmes du flux et du reflux.

Si l’usage métaphorique du mot vague est très répandu dans le champ social et politique, nous souhaiterions centrer ce colloque sur la vague comme phénomène aquatique, dans sa matérialité autant que dans sa puissance figurative.

1. Représenter la vague : formes, motifs, images

Figures de la vague dans les littératures (prose, poésie), les récits maritimes, les écritures de catastrophe hydrique.

Représentations visuelles : peinture, photographie, cinéma, vidéo, arts numériques.

La vague comme motif plastique : surfaces, textures, lignes, instabilités, déformations.

Esthétiques du flux, du ressac, du débordement.

Enjeux techniques de l’appréhension et de la restitution artistique de la vague.

2. Sentir la vague : expériences sensibles, rythmes, sensations

Immersion, vertige, contact, regards, écoutes de l’eau en mouvement.

Écriture et composition inspirées par les rythmes ondulatoires.

Corps, gestes et perceptions dans la chorégraphie ou la performance.

3. Penser la vague : philosophie, esthétique, poétique de l’eau

Poétiques et imaginaires liquides liés à la vague.

Ontologie du mouvement, formes instables, temporalités fluides.

Symboliques de l’eau en mouvement.

4. Vague et événement : récits de submersion et esthétiques de la catastrophe hydrique

Tsunamis et autres déluges ou châtiments divins par la vague dans les œuvres littéraires et artistiques.

Esthétiques du pathos, de la vulnérabilité, du danger, de la perte.

Mémoire des événements hydriques.

5. Création artistique et recherche-création

Installations, performances, pièces sonores ou visuelles centrées sur le mouvement de l’eau et la vague.

Expérimentations autour de la fluidité, de l’instabilité, des rythmes aquatiques.

—

Modalités de soumission

Les propositions (env. 2 000 signes, accompagnées d’un titre et d’une courte bio-bibliographie) sont à envoyer d’ici au 15 avril 2026 aux adresses suivantes :

gaspard.delon@gmail.com

patricia-luce.limido@u-paris.fr

cecilenarjoux.univpariscite@gmail.com

Durée prévisionnelle des communications : 25 mn.

Lieu : Université Paris Cité – UFR LAC, Bâtiment des Grands Moulins (Paris 13e).

—

Pistes bibliographiques et artistiques indicatives et non exhaustives

Essais

Bachelard, Gaston, L’Eau et les rêves, 1942.

Bouat-Ferlier, Vincent et Mannoni, Laurent (dir.), Objectif mer. L’océan filmé, Paris, Musée national de la marine / LienArt, 2023.

Cohen, Margaret, The Underwater Eye. How the Movie Camera Opened the Depths and Unleashed New Realms of Fantasy, Princeton & Oxford, Princeton University Press, 2022.

Flécheux, Céline, « La vague, Courbet et la photographie », dans L’eau, les eaux, Xes Entretiens de la Garenne, PUR, 2016.

Lemarié, Jérémie, Surf, Histoire d’une conquête, Arkhé édition, 2021.

Nouqueret, Pierre, Le Fabuleux spectacle de l’océan, Aubanel, 2009.

Thomas, Tony, The Cinema of the Sea. A Critical Survey and Filmography, Londres, McFarland, 1988.

Thouvenel, Éric, Les Images de l’eau dans le cinéma français des années 20, Rennes, PUR, 2010.



Récits, romans, BD

Carrère, Emmanuel, D’autres vies que la mienne, 2009.

Desjardins, Antoine, « A boire de bout », Indices des feux, 2021.

Dungo, AJ, In Waves, Casterman, 2019 (BD).

Kerangal, Maylis (de), Réparer les vivants, 2014.

Mauvignier, Laurent, Autour du monde, Minuit, 2014.



Arts plastiques

Aïvazovski, La Neuvième Vague, 1850.

Bernard, Fred, Surf, Albin Michel, 2023.

Celmins, séries Ocean, depuis 1975 (Tate).

Courbet, La Vague (série, 1869-1870).

Hokusai, La Grande vague de Kanagawa, v. 1830.

Horton, William Thomas, La vague, 1898.

Lansac, Pierre, La voilà ! (https://www.pierrelansac.fr/la-voila/).

Le Gray, Gustave, La grande vague de Sète, 1856.

Perconte, Jacques, La vague (en hommage à Courbet) :

https://www.jacquesperconte.com/oe?195

https://www.jacquesperconte.com/oe?232

https://www.jacquesperconte.com/oe?213

Robillard, Gaëtan, La vague dans la matrice, 2019, installation vidéo.

Seignac, La Vague, v. 1908.

Turner, peintures marines.

Viola, Bill, Falling water (installations video).



Cinéma

Curtiz, Michael, L’Arche de Noé (1928).

Feist, Felix E., Déluge (1933).

Epstein, Jean, Le Tempestaire (1947).

Moritani, Shiro, La Submersion du Japon (1973).

Petersen, Wolfgang, Le Bateau (1981) ; En pleine tempête (2000).

Verbinski, Gore, Pirates des Caraïbes. Jusqu’au bout du monde (2007).

Miyazaki, Hayao, Ponyo sur la falaise (2008).

Emmerich, Roland, 2012 (2009).

Perrin, Jacques et Cluzaud Jacques, Océans (2009).



Musique

Debussy, La mer, 1905.

Goué, Emile, Wanda, Les Jeux de l'Océan contre les falaises de Vendée, 1934.