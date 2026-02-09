La "Fonction-Croce" dans les romans et les écrits autobiographiques de la Résistance italienne (Strasbourg)

Le colloque international proposé vise à interroger la « Fonction-Croce » dans les romans et les écrits

autobiographiques de la Résistance italienne. Pour toute une génération d’écrivains et d’intellectuels

nés juste avant ou sous le fascisme — et parvenus à maturité intellectuelle pendant ou après la guerre

civile — Benedetto Croce constitue, en effet, une figure de référence incontournable.

D’une part, parce qu’à partir de 1925, avec le Manifeste des intellectuels antifascistes, Croce s’impose

comme la personnalité la plus en vue de l’antifascisme libéral italien, en raison aussi de son

rayonnement international en tant qu’homme politique et penseur. D’autre part, du fait de la

conception de l’histoire développée par le philosophe napolitain — notamment à partir des années

1930 — comme histoire de la liberté, et de celle de la liberté comme religion ultime de l’humanité.

À cela s’ajoute la nature systématique de sa pensée, qui fournit des lignes directrices déterminantes

pour la réflexion dans les domaines esthético-littéraire, logique, éthico-pratique, historique et

historiographique, offrant ainsi aux écrivains de la Résistance une Weltanschauung concurrente et

alternative à celle du régime.

Dans cette perspective, la « Fonction-Croce » ne se réduit pas à un héritage figé, mais constitue un

principe dynamique de réflexion et de mesure éthique et intellectuelle, pouvant également se déployer

sous une forme polémique : un horizon de “pensabilité” à travers lequel la littérature de l’après-guerre

interroge le sens de la liberté, de la responsabilité et de la mémoire. Elle peut être étudiée tant chez

des auteurs tels que Giorgio Bassani, Italo Calvino, Beppe Fenoglio et Luigi Meneghello que chez

des écrivains et écrivaines moins étudié·e·s, comme Elia Marcelli, Giovanni Giudici, Ada Prospero

Gobetti, Joyce Lussu, Piero Calamandrei ou Carlo Dionisotti, tous et toutes confronté·e·s activement

à la page crocéenne.

Sous cet angle visuel, le colloque entend inclure également la « Fonction anti-Croce », c’est-à-dire

l’ensemble des postures critiques ou opposées qui, tout en partant de l’influence crocéenne, remettent

en cause ses méthodes et ses présupposés. Cette dynamique se manifeste parfois au sein d’une même

trajectoire auctoriale, lorsqu’un éloignement progressif succède à une phase initiale d’adhésion ou de

reconnaissance.

Il est souhaitable que les propositions s’étendent au-delà des œuvres publiées, en intégrant les

matériaux d’archives — témoignages privés, notes, carnets, papiers autographes et correspondances

— dans lesquels se reconnaît le dialogue avec le penseur de Pescasseroli, ou se révèle, de manière

explicite ou implicite, consensuelle ou dissidente, et parfois même fortement dissidente, l’hypotexte

crocéen. Les bibliothèques d’auteur revêtent une importance équivalente, où gloses, postilles et

annotations sur les volumes de Croce ou sur d’autres œuvres philosophiques ou littéraires permettent

de repérer les traces d’une réception et d’un engagement critique direct.

L’objectif du colloque est de restituer l’importance d’une présence qui agit comme principe critique

et moral dans la construction de l’identité intellectuelle, et plus spécifiquement littéraire, des écrivains

de la Résistance.

Axes thématiques

1. Croce et la formation de la conscience morale des écrivains de la Résistance

Cet axe se propose d’interroger la place de la pensée et de la figure publique de Benedetto Croce

dans la formation éthique et intellectuelle des écrivains de la génération de la Résistance, formés

sous le Ventennio fasciste et parvenus à maturité pendant la guerre civile et l’immédiate après-

guerre. Croce sera envisagé comme un horizon de “pensabilité” morale, linguistique et civique,

déterminant dans le processus de reconstruction culturelle de l’Italie d’après-guerre.

2. La « Fonction-Croce » dans les écritures de l’après-guerre

Cet axe entend analyser les modalités selon lesquelles la pensée crocéenne s’inscrit dans les

pratiques scripturales et les formes de la représentation littéraire au lendemain du conflit. Il

s’agira notamment d’examiner l’hypotexte crocéen comme principe de structuration narrative et

stylistique, lisible dans la tension entre éthique et forme, entre liberté et vérité. Les

communications pourront porter sur des études de cas consacrées à des auteurs entretenant un

rapport direct ou indirect avec l’œuvre et la figure de Croce, afin de mettre au jour la persistance,

les évolutions et les reconfigurations de la « Fonction-Croce » dans les romans et les écrits

autobiographiques de la Résistance.

3. La « Fonction anti-Croce » dans les écritures de l’après-guerre

Cet axe est dédié à l’exploration des formes de dissensus, de critique et de mise à distance à

l’égard de la pensée crocéenne au sein des romans et des écrits autobiographiques de la

Résistance. Une attention particulière sera portée aux cas où la référence à Croce opère comme

contre-modèle éthique, historique ou esthétique, marquant un écart — parfois conflictuel — entre

une phase initiale d’adhésion ou de reconnaissance et un moment ultérieur de distanciation. Il

s’agira ainsi de retracer des trajectoires auctoriales où la référence crocéenne se transforme en

confrontation polémique et en redéfinition de l’identité philosophico-littéraire.

4. Archives et bibliothèques d’auteur : matérialités de la « Fonction-Croce »

Cet axe invite à l’exploration des matériaux d’archives — manuscrits, carnets, journaux, notes,

correspondances — qui témoignent du dialogue avec la pensée de Croce. Il encourage également

l’étude des bibliothèques d’auteur, envisagées comme des espaces concrets de réflexion et

d’appropriation critique, où gloses, marginalia et annotations portées sur les œuvres de Croce ou

sur d’autres textes philosophiques et littéraires permettent de saisir les modalités de la réception.

Les approches philologiques et génétiques sont particulièrement bienvenues, dans la perspective

d’une cartographie fine de la réception crocéenne et d’une reconstitution des réseaux intellectuels

qui se sont constitués autour de sa figure.

—

L’appel à communications s’adresse aux doctorant·e·s ainsi qu’aux chercheur·e·s, jeunes ou

confirmé·e·s.

Les propositions devront comporter un résumé de 1 500 caractères maximum

(espaces comprises), accompagné d’une bibliographie critique essentielle et d’une brève notice

bio-bibliographique.

Les propositions préciseront le titre de la communication, le nom de l’auteur

ou de l’autrice et l’affiliation institutionnelle, et devront être envoyées par courrier électronique au

plus tard le 31 mars 2026 à l’adresse suivante :

convegnocroce.resistenza@gmail.comMerci d’indiquer dans l’objet du message : « Proposition de communication

CROCE_RESISTENZA ».

Les auteur·e·s seront informé·e·s de l’acceptation des propositions d’ici la fin du mois de juin 2026.

Chaque communication disposera d’un temps de parole maximal de 20 minutes.

Les frais de

déplacement, d’hébergement et de séjour seront à la charge des participant·e·s. À l’issue de

l’évaluation des contributions par le comité scientifique, une publication des actes sous la forme

d’un volume collectif sera envisagée.

—

Dates et lieu : 19-20 novembre 2026, Université de Strasbourg

Langues du colloque : italien, français, anglais

—

Comité d’organisation:

Giacomo Mangelli (Université de Strasbourg – Università di Roma La Sapienza)

Emma Parmeggiani (Université de Strasbourg – Università degli Studi di Milano)

Beatrice Lorenzotti (Università di Roma La Sapienza – Université de Strasbourg)

Anna Frabetti (Université de Strasbourg)

Emanuele Cutinelli-Rendina (Université de Strasbourg)

Partenaires:

Fondazione Biblioteca Benedetto Croce (Napoli)

Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo

Consolato Generale d’Italia di Metz

Université d’Aix-Marseille

Université de Lorraine

Comité scientifique:

Anna Frabetti (Université de Strasbourg)

Emanuele Cutinelli-Rendina (Université de Strasbourg)

Rosanna Morace (Università di Sassari)

Renato Camurri (Università di Verona)

Gianluca Genovese (Unisob – Fondazione Biblioteca Benedetto Croce)

Laura Toppan (Université de Nancy)

Gabriele Pedullà (Scuola Normale Superiore di Pisa)

Philip Cooke (University of Strathclyde.