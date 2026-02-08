M. Willot, Dite Existence, une amie de Jules et Jim

Existence ( 1892-1952 ) s’appelait Germaine Coupet. Elle grandit dans un village du Limousin où survivaient de vieilles croyances. De ces fables et de tout ce qui se passait autour d’elle elle fit son miel. La suite inespérée c’est ce soir de 1911 où elle croise Henri-Pierre Roché et Franz Hessel qui la baptisent Existence. Elle devint alors modèle pour les peintre de Montparnasse, épousa l’un d’entre eux, rédigea ses récits et produisit une œuvre picturale joliment naïve. Ce livre, avec ses 100 reproductions en couleurs présente l’œuvre peinte d’Existence aujourd’hui visible au Musée Cécile Sabourdy de Vicq-sur-Breuilh, en Haute-Vienne.

