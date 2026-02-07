Vivek Chibber, La matrice des classes sociales. La théorie sociale après le "tournant culturel"

Traduction Laure Mistral

Préface de Florian Gulli

"Je soutiens que les marxistes classiques se sont mépris sur les implications de leur propre théorie. Une théorie structurelle des classes, bien comprise, ne prédit pas l’inévitabilité de la constitution des travailleurs en classe mais plutôt son incertitude. Pour l’essentiel, mon raisonnement est que le capitalisme entraîne bien un conflit d’intérêts, comme l’affirmait Marx. Mais aussi qu’il conduit les travailleurs à secouer leur joug – comme le soulignait encore Marx. Toutefois, il favorise la résistance à ce joug sur une base non pas collective, mais individuelle. Une fois admis qu’il n’y a pas de voie royale garantissant une résistance collective plutôt qu’individuelle, on peut s’intéresser aux facteurs qui permettent la transition de l’une à l’autre. Dès lors, il apparaît que la culture et l’identification subjective jouent un rôle très important."

Suivant la logique du marxisme classique, on devait conclure que l’organisation de la classe ouvrière depuis le XIXe siècle conduirait inexorablement au renversement du système capitaliste. Pourquoi cela ne s’est-il pas produit ? Comment le capitalisme survit-il ? Qu’est-ce qui limite l’existence d’une résistance collective ?

Selon les penseurs critiques de l’après-guerre, la théorie matérialiste des classes n’avait pas les moyens de répondre à la question. Dans les années 1970, le « tournant culturel » a inversé la perspective marxiste : pour expliquer et prédire les comportements des acteurs sociaux, cette nouvelle théorie impute un pouvoir bien plus important à la culture, au langage et à l’identité (la « superstructure ») qu’à la structure sociale (l’« infrastructure »). Si nous avons gagné quelques éléments de réponse théorique, nous n’avons pas gagné en réponse pratique, c’est-à-dire en termes de lutte contre la domination du capital à l’heure de l’anthropocène.

Face au néolibéralisme mondialisé, qui creuse les inégalités en matière de richesse et de pouvoir, Vivek Chibber est convaincu qu’il faut revitaliser les réflexions matérialistes négligées par le « tournant culturel », mais dont il faut tenir compte des acquis.

Chibber s’engage donc dans une fusion des bases du matérialisme et des idées les plus fécondes de la théorie culturelle. Il apporte ainsi une pierre essentielle à la théorie sociale en montrant qu’il est possible d’intégrer les principaux arguments du tournant culturel dans un cadre matérialiste solide.

Tout en montrant qu’est possible une théorie de la structure et de la constitution en classe qui repose sur des fondements « matérialistes » identifiables, l’auteur montre comment la culture joue un rôle central dans de nombreuses sphères pour étudier ces questions. Il revient ainsi sur les notions d’« agentivité sociale » et de « contingence » pour tester ce qui résiste de l’universalité des propriétés structurelles du capitalisme. Ainsi, plutôt que d’opposer les courants qui ont permis d’analyser les rapports de domination de la société capitaliste, Chibber en tire le meilleur.