François-David Sebbah, Ses vies d'Afrique

Dans Ses vies d’Afrique, l’auteur s’essaie à faire parler l’enfant en lui. Ces petits récits d’enfance, ces éclats de mémoire, essentiellement des petits portraits hybridant souvenirs et imagination, sont l’occasion d’attester quelque chose d’une filiation juive d’Afrique du Nord. Une manière peut-être de restituer cette Algérie dont il semblait à l’auteur dans son enfance qu’elle était à son père comme un membre fantôme. Le livre ne dissimule rien du rapport entre l’écriture de ces « vies d’Afrique » et le travail philosophique comme tel, entre le fil autobiographique et celui de la pensée.

Professeur de Philosophie morale contemporaine à l’université Paris-Nanterre, François-David Sebbah est notamment spécialiste de la pensée d’Emmanuel Levinas, de Jacques Derrida et de Jean-François Lyotard. Il a écrit de nombreux ouvrages portant sur la phénoménologie française et ses prolongements dans les domaines de la technique et des sciences cognitives. Sa réflexion s’est plus particulièrement portée, dans ses derniers textes, sur l’éthique, l’expérience et l’écriture de la survie. Dans ses livres comme dans son enseignement, il s’est ainsi montré attentif à construire des ponts entre les disciplines, les champs de recherche et les modes d’écriture. Derniers ouvrages parus : L’éthique du survivant (Presses Universitaires de Paris Nanterre, 2018) ; Survies. Quelques tentatives (Éditions d’écarts, 2021).

