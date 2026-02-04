Jean-Marie Seillan

Imaginaire et écriture littéraire chez J.-K. Huysmans

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 148, série « Huysmans », n° 5, 2026.

Où réside l’unité problématique de l’œuvre de Huysmans, tous genres confondus ? Les études réunies dans ce volume font le pari de la saisir dans son investissement imaginaire qui, cultivé ou réprimé, a produit l’œuvre la plus ouverte au travail de l’inconscient qu’ait connu la fin du XIXe siècle.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406189817 - au prix de 98 euros