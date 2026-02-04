Anastasiia Syreishchikova-Horn

Hector Berlioz en Russie. Mythes et réalités

Paris : Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n° 156, 2026.

Grâce à un corpus des sources russes inédites, cette étude documentée met à l’épreuve de l’histoire la légende du triomphe de Berlioz en Russie lors de ses deux tournées de concerts. Il s'agit d'éclairer la complexité des échanges artistiques franco-russes au XIXe siècle, entre mythe et réalité historique.

Table des matières

