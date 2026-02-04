Louise Kari-Méreau

Beigbeder, Despentes. Chroniques d’un cynisme contemporain

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 136, 2026.

Aussi contrastés que soient leurs parcours et leurs esthétiques, Despentes et Beigbeder se rejoignent dans une réactualisation de la philosophie cynique. Cette posture critique leur permet de dresser le portrait d’une société aux multiples travers : des impasses du capitalisme aux dérives sexistes.

