Louise Kari-Méreau, Beigbeder, Despentes. Chroniques d’un cynisme contemporain
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Louise Kari-Méreau
Beigbeder, Despentes. Chroniques d’un cynisme contemporain
Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 136, 2026.
Aussi contrastés que soient leurs parcours et leurs esthétiques, Despentes et Beigbeder se rejoignent dans une réactualisation de la philosophie cynique. Cette posture critique leur permet de dresser le portrait d’une société aux multiples travers : des impasses du capitalisme aux dérives sexistes.
Existe également en version reliée - EAN 9782406198444 - au prix de 83 euros