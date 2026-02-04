Thierry Marchaisse

Le Théorème de Proust. Une cryptanalyse de la Recherche

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque proustienne », n° 59, 2026.

Cette approche cryptologique de la Recherche propose de nouveaux outils pour la lire. Elle permet de résoudre le mystère de la « construction » de cette œuvre, et d’accéder à sa dimension codée, qui cache bien une démonstration rigoureuse, comme Proust n’a cessé de le répéter.

Existe également en version reliée - EAN 9782406198291 - au prix de 83 EUR.